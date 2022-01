La partita perfetta di Mohamed Kamara

Il quotidiano francese L’Equipe dopo la partita di ieri ha definito Kamara “Il Neuer della Sierra Leone” ricordando quando, nel 2014, l’Algeria era già uscita dal campo “snervata dalla prestazione di un portiere-libero planante”, eliminata dalla Germania, appunto, agli ottavi di finale di quel Mondiale. Qualcun altro, su Twitter, sottolineava come Kamara avesse salvato 4 situazioni uscendo dalla propria porta fino – e oltre – il limite dell’area di rigore. E in effetti Kamara ha giocato una gara in costante tensione verticale, come una persona molto sotto stress che vuole risolvere ogni problema della sua squadra, anche sconfinando in territori sconosciuti e poco consigliabili per un portiere giovane e inesperto, uscendo di testa e di piede fin dai primi minuti per tamponare le ripartenze algerine.

Questa qua sopra non è neanche una vera e propria parata, né una semplice “uscita”. È il primo minuto di recupero del primo tempo, Mahrez pesca col sinistro Slimani alle spalle della difesa sierraleonese, Slimani che sbaglia il controllo (o forse lo fa apposta) con l’esterno del piede tornando leggermente indietro e cerca poi, in modo cervellotico e controintuitivo, di servire Atal sul lato destro dell’area di rigore, anziché provare a calciare o saltare il portiere. Kamara era uscito fino al limite e quando Slimani controlla in quel modo la palla ha un’intuizione geniale e anziché restare impalato come un portiere qualsiasi, sulla riga dell’area come fosse l’orlo di un burrone, si lancia in scivolata e intercetta il passaggio di Slimani. Più che Neuer, in questo caso, Cannavaro.