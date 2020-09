10 svincolati che potrebbero farvi comodo

Squadra di Serie A che dovrebbe puntarci: Juventus

Probabilità che tra un anno venga definito un affare: 35%

Magari ve lo ricordate solo per l’errore incredibile che commise nell’aprile del 2019 contro lo Strasburgo, ma nella scorsa stagione Choupo-Moting ha segnato quasi tutte le rarissime volte in cui Tuchel lo ha messo dalla panchina: 3 gol in 9 presenze in Ligue 1, 1 gol in 3 presenze in Coppa di Francia, 1 gol in 2 presenze in Coppa di Lega, 1 gol in 6 presenze in Champions League. Quest’ultimo pesantissimo, senza il quale forse il PSG non sarebbe mai arrivato in finale.

Il pedigree europeo, come si dice, non è comunque l’unico indizio del fatto che Choupo-Moting potrebbe fare al caso della Juventus. Alla fine stiamo parlando di un attaccante senza alcun ego la cui unica qualità riconoscibile è quella di muoversi bene senza palla. Potenzialmente potrebbe essere il miglior compagno per Cristiano Ronaldo dai tempi di Benzema, con meno talento ma più simpatia. Per questa stessa ragione, Choupo-Moting potrebbe diventare la spalla perfetta per le stelle della Juventus anche dentro lo spogliatoio, cosa che faceva con grande soddisfazione di tutti già al PSG, dove di spogliatoi disfunzionali se ne intendono. Non è un caso che lo stesso Tuchel, che nell’estate del 2018 aveva convinto la squadra parigina a comprarlo tra lo sconcerto generale, lo rivorrebbe indietro.