Il bello del giovedì sera 2023 vol. 6

Ci sono cose che possono descrivere, indirettamente, il pensiero di un popolo su un altro. Beh, fino al 600 le fonti ci dicono che gli inglesi pensavano che gli irlandesi mangiassero il trifoglio. Cioè che fossero così poveri e morti di fame che mangiavano il trifoglio per mettere qualcosa sotto ai denti. Come sappiamo, l’associazione tra il trifoglio e l’Irlanda nasce con San Patrizio, che nel quinto secolo arrivò sull’isola a diffondere il verbo del cristianesimo con un trifoglio in mano, simbolo della trinità: padre, figlio e spirito santo.

La scena è familiare, con qualche dettaglio tutto suo. Jack Byrne, con la sua maglia verde e bianca a strisce orizzontali, preleva la coppa e la conduce ai compagni. Ha avuto una carriera accidentata. È entrato nel settore giovanile del Manchester City quando non c’era nessuno sceicco, ma Stuart Pearce in panchina e Richard Dunne in difesa. Non esordisce mai, e comincia invece a girare varie squadre inglesi, irlandesi e persino cipriote, finché non trova casa allo Shamrock Rovers. È lì con i suoi compagni che saltano e cantano “campeones”. È successo solo qualche giorno fa: lo Shamrock Rovers, il club più titolato d’Irlanda, ha vinto il suo ventesimo campionato, il suo terzo di seguito. Stephen Bradley si stacca col microfono in mano. Indossa un cappotto sociale di quelli grossi, che non si sforzano nemmeno di girare attorno alla sagoma del corpo umano. Sul petto campeggia lo stemma del club, così irlandese da sembrare una parodia: il classico trifoglio, lo Shamrock, che cresce sopra un pallone di cuoio. L’allenatore si chiama Stephen Bradley, ha una barbetta pastorale e quell’accento duro che sembra incagliarsi su ogni singola “r”. Non ha nemmeno quarant’anni ma gliene daresti dieci di più, è così che si diventa, ad allenare lo Shamrock Rovers per più di un lustro?

Comunque, Bradley è considerato un mezzo genio, un allenatore sottovalutato, uno che se sapesse indossare completi e avesse un bel sorriso sarebbe già in Premier League, o quanto meno in Championship.

Bradley è riuscito nell’impresa più difficile, che per il club con più coppe in Irlanda non è vincere titoli nazionali, ma riportare lo Shamrock Rovers in Europa. In questa stagione, per la prima volta dal 2011, il club si è spinto fino ai gironi di una Coppa Europea. Ai preliminari di Champions ha battuto l’Hibernians al primo turno, facendosi eliminare al secondo dal Brasile di Bulgaria, il Ludogorets. Così la squadra è arrivata in questo girone di Conference contro squadre difficili, spesso con una grande esperienza europea: il Gent, il Molde, il Djurgarden. Si sono rivelate avversarie davvero troppo difficili. Lo Shamrock ha chiuso con due punti e un solo gol segnato. Che soddisfazione, però, fermare sul pareggio gli indiani del Gent, in più in dieci, con il gol di uno dei giocatori più rappresentativi. Un giocatore dalla faccia così irlandese che sembra una parodia: Rory Gaffney. Avete presente un irlandese che gioca a calcio? Eccolo.

Lo scorso anno lo Shamrock venne eliminato dal Milan, nella partita dell’esordio in rossonero di Sandro Tonali. Nel 1973 giocò contro il Brasile. Sì: Shamrock Rovers-Brasile. In realtà non era proprio lo Shamrock ma una specie di all-star team che combinava insieme i migliori giocatori irlandesi e nord-irlandesi. La maglia sempre quella bianca e verde dello Shamrock, del resto non ereditata dal Celtic ma dal Belfast Celtic. La partita viene vinta dal Brasile 4-1, con un gol di Jaerzinho di esterno quasi irridente e una bomba di Valdemiro da 30 metri.

Lo Shamrock è in un momento di pace, e nonostante sia un club molto titolato, ne ha attraversati molti di guerra. Per circa vent’anni non ha avuto un proprio stadio e, senza casa, i suoi tifosi si sono sparpagliati. Col tempo sono diminuiti e ora si cerca faticosamente di tornare alle masse di un tempo. Il comandante Bradley ha tracciato la strada: «Vogliamo diventare dei frequentatori regolari in Europa. Vogliamo continuare a far diventare il club più grande e più forte. Siamo sulla giusta strada».