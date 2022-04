Il bello del giovedì sera vol. 12

L’odio tra squadre e tifoserie nel calcio nasce spesso per motivi futili. Un giocatore che passa da una squadra all’altra, l’amicizia con una tifoseria avversa, scontri fuori dal campo. Semplice campanilismo medievale. L’odio tra Roma e Bodo/Glimt invece non ha motivi apparenti. Come sono arrivate a odiarsi, due squadre così diverse? Una grande città da 3 milioni di abitanti, una capitale del sud del mediterraneo, e una piccola cittadina di pescatori sopra al circolo polare artico. Una squadra con una non clamorosa ma comunque significativa storia europea, e l’altra che non possiede tradizione nemmeno in Norvegia. Una tifoseria nota per il proprio stile passionale e quasi sudamericano, con la sua retorica sulla grandezza dell’antica Roma e sui propri capitani, e l’altra, beh, che tifa con degli spazzolini giganti in mano.

Fatto sta che Roma e Bodo si odiano.

Forse tutto è nato dal 6-1 che il Bodo ha inflitto alla Roma nella gara d’andata nel girone. Una sconfitta che ha aggiunto un inedito livello di surrealismo alla nefasta storia europea della Roma. La maledizione è iniziata col 7-1 contro il Manchester United, e col tempo il valore degli avversari contro cui la Roma veniva umiliata diminuiva (Bayern Monaco, Barcellona, poi Fiorentina, infine Bodo/Glimt), come uno specchio distorto della propria decadenza. Ogni umiliazione una tacca segnata più in basso. Il modo in cui la Roma ha reagito alla sconfitta in Norvegia è stato nuovo, però. Mourinho ha usato toni durissimi; ha parlato di umiliazione storica, ha parlato come se fosse al di sopra del club. La maggior parte dei giocatori che sono scesi in campo in quel match sono stati venduti o messi fuori squadra – alcuni tornati ad avere un ruolo dopo indicibili fatiche. Degli undici titolari di quella trasferta, ieri solo Rui Patricio e Ibanez sono tornati in campo. Invece che piangersi addosso o fare auto-ironia la Roma è sembrata rifiutare quella sconfitta e quando nel sorteggio ha pescato il Bodo/Glimt i suoi tifosi hanno cercato di scacciare i fantasmi affrontando il doppio confronto come una questione di vita e di morte. Come ha scritto Dario Saltari, creando una rivalità epica dal nulla. Una dimensione per qualche ragione accettata e rilanciata anche dal Bodo, che ha fatto di tutto per fomentare l’odio e il conflitto.

La partita d’andata è stato il primo atto del dramma. I tifosi del Bodo hanno accolto la Roma con cartelli con su scritto 6-1, striscioni che deridevano l’impero romano e con palle di neve lanciate addosso a Mourinho. Il Bodo, soprattutto, ha accolto la Roma col suo impianto di gioco sofisticato e una sfrontatezza tecnica e tattica che ha sorpreso, una volta di più, la Roma. «È un mistero ma anche una maledizione per Mourinho: questa squadra di giocatori senza volto, di cui non sappiamo nulla, nata in un posto in cui sembra impossibile persino la vita, che pure gioca un gioco di posizione complesso degno del miglior Barcellona di Guardiola» ha scritto sempre Saltari. Durante la partita i tifosi del Bodo lanciavano palle di neve ai giocatori della Roma a bordo campo, con uno spirito un po’ naif, contro una delle tifoserie che tende a prendere più seriamente una partita di calcio.

Al termine della vittoria per 2-1 dei norvegesi è scoppiato il caos. L’allenatore del Bodo Kjetil Knutsen è venuto alle mani col preparatore dei portieri della Roma, Nuno Santos. Dal video delle telecamere interne dello stadio non si capisce nulla, a essere sinceri. Secondo i norvegesi Santos ha prova a strangolare alle spalle Knutsen. Davanti ai microfoni il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha iniziato a creare un tono da guerra santa: «Noi siamo arrivati qui con il massimo del rispetto, nel migliore dei modi e loro si sono comportati veramente male con noi. Addirittura il loro allenatore ha aggredito il nostro preparatore dei portieri Nuno. Penso che questo sia un grande insulto alla competizione Europea, vista in tutto il mondo e questa è veramente una cosa spiacevole». Dopodiché ha definito l’atteggiamento del Bodo un insulto alla città di Roma: «Soprattutto è un grande insulto alla Roma e ai romani, quindi credo che giovedì prossimo oltre ad essere una partita che ci può far andare in semifinale penso che questa partita non la giocheremo in 11 ma veramente in tanti».

Mentre Mourinho andava ai microfoni dicendosi sicuro di vincere la gara di ritorno, Knutsen in conferenza ha parlato con toni depressi e strani per una partita di calcio: «Avvenimenti del genere mi farebbero venir voglia di mettermi a fare altro. Ho addirittura considerato se non fosse il caso di andare avanti nel mondo del calcio. I suoi valori e il suo modo di allenare sono così lontani da ciò che rappresento. È un’incredibile delusione vedere certi comportamenti da un allenatore così titolato». Come se l’aver visto Mourinho abbiamo fatto scoprire a Knutsen l’esistenza del male ontologico nel mondo.

Nella settimana precedente alla partita è successo di tutto. Sui social i tifosi della Roma hanno giocato in modo ironico con questo odio ready-made per il Bodo/Glimt. In un meme Lorenzo Pellegrini sgasa con la macchina in mezzo a una nuvola di inquinamento e la caption: «Accelerando il riscaldamento globale per vedere Bodo sott’acqua». Sui social la scritta “Odio Bodo” spuntava ovunque, mentre una sciarpa del Bodo/Glimt è comparsa persino in Curva Nord nell’ultima partita della Lazio. Il direttore della testata Roma Giallorossa Marco Violi ha pubblicato una canzone parodica contro la squadra e l’allenatore Knutsen. Il canale norvegese TV2 ha intercettato il video e ha accusato Violi di fomentare odio e violenza; Violi ha risposto denunciando TV2 per diffamazione e chiedendo un risarcimento di 500 milioni di euro. La polizia norvegese ha interrogato Knutsen, Nuno Santos – e tutti i presenti – riguardo alla loro rissa, e la UEFA ha infine squalificato i due per la gara di ritorno. Nella conferenza pre-partita il capitano Saltnes non ha fatto niente per abbassare i toni, definendo la squadra “felice” per aver pescato la Roma nel sorteggio.

I tifosi del Bodo sono arrivati a Roma indossando la maschera di Knutsen, come forma di protesta per la sua squalifica. Il ricavato delle vendite delle duemila maschere è andato in beneficienza per la causa ucraina. Nelle foto è comparso anche un tifoso con la maglia numero 61 e la scritta Mourinho. I tifosi della Roma sono storicamente celebri per le cosiddette “puncicate”, cioè lievi accoltellamenti alle gambe durante gli scontri fuori dallo stadio, e i tifosi del Bodo, annusato il clima, hanno scritto una lettera per stemperare il clima:

«Cari tifosi della Roma, giovedì sera ci sfideremo in una partita di calcio. Molti dei nostri sostenitori sono preoccupati che potrebbero esserci risse e accoltellamenti, quindi ascoltate la nostra supplica. In tanti anni abbiamo condiviso così tanto. L’Italia ci ha dato ottimi ristoranti come l’Orion e il Fellini. Ci avete regalato Chianti e Spaghetti alla Capri. Noi vi abbiamo dato grappa e baccalà. La nostra amicizia risale al re Sverre. Quindi combattiamo in campo, e fuori dagli spogliatoi se necessario, e siamo amici prima e dopo la partita. Grazie, Glimt i Steigen».

Questo clima di tensione pazza, infine, non ha prodotto alcun episodio spiacevole, ma ha contribuito a creare un clima irripetibile all’Olimpico. Stadio tutto esaurito, coreografia in Curva Sud, bandiere, canti e cori dal minuto zero. Un “Roma, Roma, Roma” da brividi delle grandi occasioni. È sembrato tutto esagerato per una partita simile, ma al contempo sublime e bellissimo. Prima della partita il pullman della squadra si è fermato in mezzo a una folla di tifosi festanti per caricarsi. È forse il più grande merito di Mourinho, quello di aver creato un clima per una volta unito e luminoso intorno alla squadra. Aver cementato un ambiente che storicamente è una polveriera, un territorio parcellizzato di retoriche e interessi personali. Questo nonostante la squadra stia giocando una stagione buona ma di certo non eccezionale. Prima della partita di ieri, in casa contro la Salernitana, i tifosi avevano ancora fatto il tutto esaurito allo stadio. Contro l’ultima in classifica per distacco, la Roma ha faticato, rimontando lo svantaggio in modo disperato solo negli ultimi dieci minuti. Tuttavia i tifosi hanno salutato la rimonta come un’impresa memorabile. L’entusiasmo che Mourinho ha portato in città in estate, durante il suo trasferimento, non è diminuito di una virgola.

Come avrebbe reagito, però, sul campo la squadra? Per i più pessimisti quell’entusiasmo era una brutta notizia. I fantasmi di Roma-Slavia Praga: un quarto di finale europeo contro una squadra modesta, accolta in una bolgia infernale. Una grande festa, con gol romantico del Principe Giannini, trasformata in un funerale dal beffardo (“assassino” lo ha definito Cerqueti in telecronaca) gol di Vavra. Stavolta la Roma, però, non ha ceduto allo psicodramma, e ha trasformato tutta quella carica retorica in energia agonistica. È scesa in campo determinata e iper-aggressiva, ha pressato la costruzione bassa del Bodo/Glimt con un coraggio e un’ambizione raramente viste in stagione. Zaniolo e Abraham stavano sui due centrali di difesa, Pellegrini sul regista Hagen, Cristante e Mkhitaryan sulle due mezzali, mentre i tre difensori accettavano la parità numerica con le tre punte del Bodo/Glimt, che rimaneva con i terzini spesso liberi di far risalire il pallone, ma senza la necessaria qualità per farlo. In più la Roma riusciva comunque a coprire bene le linee di passaggio e a vincere i duelli individuali.

Col pallone la squadra è stata rapida, verticale ma straordinariamente precisa. Il Bodo/Glimt ha provato a non abbassarsi troppo ma le verticalizzazioni improvvise della Roma ne hanno costantemente rotto l’equilibrio. Uno degli assi che ha funzionato meglio è stato quello tra Cristante e Zaniolo; il primo ormai uno specialista dei lanci di prima dietro la difesa avversaria (e ieri devastante anche nei cambi di gioco diagonali verso Zalewski), il secondo difficile da contenere negli strappi in profondità. Mourinho è infatti tornato sull’utilizzo di Zaniolo dopo la partita, raccontando di aver nascosto fino all’ultimo la sua titolarità, sicuro però che avrebbe giocato, sicuro della sua importanza nell’offrire profondità alla squadra. Tutto il piano tattico è stato ovviamente favorito dal precoce gol di Abraham sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Una rete che ha messo la partita su un piano emotivo inclinato in cui i giocatori del Bodo sono rimasti ghiacciati di paura. Una squadra di giocatori anonimi parsi eccezionali nelle tre partite precedenti si è scoperta fragile e mediocre. Come se il coraggio della Roma avesse finalmente scoperto il suo bluff, come un bambino che accende la luce e scopre che quello sulla parete non è un mostro ma una macchia.

Il secondo gol è il più bello della partita. Pellegrini, Abraham e Zaniolo si ritrovano ad altezze diverse sul corridoio centrale e, ricevuto il pallone in verticale da Mkhitaryan, si scambiano la palla avanti e indietro, manipolando la linea del Bodo. Pellegrini rifinisce di prima, di sinistro, per Zaniolo, scattato in anticipo dietro al terzino avversario, e che conclude con un tocco furbo a lato del portiere in ginocchio. Il gol, soprattutto, ha l’effetto di togliere un po’ di ruggine dalle gambe di Zaniolo, autore di una stagione generosa ma estremamente imprecisa negli ultimi metri di campo. Nella mezz’ora successiva al primo gol è devastante. Va vicino a un altro gol dopo un’azione solitaria, segna il secondo con un dolce scavetto su assist di Zalewski e segna il terzo a inizio secondo tempo, con un’azione manifesto del suo talento fisico e tecnico, una progressione conclusa con un tiro violentissimo di controbatto sotto l’incrocio dei pali. In curva compare il disegno di un salmone norvegese pescato all’amo e sul 4-0 in molti vorrebbero più gol, ma la Roma si limita a controllare la gara.

Marco Violi a fine partita pubblica un’altra canzone contro il Bodo/Glimt, qui adattata in un meme.

È stata una delle migliori versioni della Roma in questa stagione, insieme a quelle vista contro l’Atalanta o contro la Lazio. Non è un caso, però, che la Roma abbia sfoderato le proprie migliori prestazioni in partite decisive e negli scontri diretti. Un aspetto particolarmente critico della gestione Fonseca. C’è un discorso tattico, certamente, perché la Roma si trova più a proprio agio contro squadre che le concedono lo spazio in profondità e non la costringono ad attacchi posizionali complessi contro difese schierate. È in profondità che meglio si esprime il talento verticale di giocatori come Pellegrini, Mkhitaryan o Zaniolo, ed è in profondità che la squadra può giocare in modo più diretto e semplificato. Ieri, contro il Bodo, si è visto anche un livello d’intensità del pressing, inedito, e forse collegato alla dimensione più importante per la Roma, ovvero quella mentale. Mourinho dopo la partita ha rivendicato la qualità di gioco della sua squadra, a suo parere sottovalutata. Ha detto anche di aver rivisto a freddo la partita con la Salernitana, e che la Roma ha giocato bene. Ma a parte qualche momento in cui i suoi talenti migliori si associano in modo brillante, la Roma non sarà mai una squadra spettacolare, ieri però ha dimostrato che può essere una squadra fisica e intensa, e che – come ha detto il capitano Pellegrini – non si tira indietro nelle occasioni importanti.