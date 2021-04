Il bello dell’Europa League 2021 vol. 13

Probabilmente Bruno Fernandes quando è solo a casa e sta lavando i piatti canticchia l’inno dell’Europa League; quando è in macchina lo mette a tutto volume, quando sogna lo fa accompagnato dall’inno dell’Europa League. Quando a inizio partita le squadre sono schierate e lui è accanto ai suoi compagni, le braccia stese dietro la schiena, sta cantando quell’inno magico come Cristiano Ronaldo canta quello della Champions League. Da quando ha esordito in questa competizione, nel 2018, quando aveva cioè già 24 anni, nessuno ha segnato il suo stesso numero di gol: 19.

Da quella stagione i suoi numeri hanno assunto forme senza senso: 86 gol e 56 assist. E mi dispiace, ma non ci arrenderemo mai all’idea che la sua carriera sia stata normale. Non smetteremo mai di stupirci che il mezzo giocatore che abbiamo visto in Italia – la croce di un 5,5 perenne al Fantacalcio – sia diventato questo giocatore. Un conto è migliorare, un altro è diventare una sottospecie di Johann Cruyff. Quando è arrivato in Italia era un trequartista strano, un po’ tisico, di cui non si capiva qual era la migliore qualità. In un’intervista lo avevano paragonato a Pastore e aveva ridimensionato: «Mi sembra un paragone esagerato»; era il 2013 e diceva di vedersi in Premier League in cinque anni (gliene serviranno sette).

Dal Novara era passato all’Udinese: giocava, ma spesso partendo dalla panchina. I suoi compagni si chiamano Badu, Pinzi, Yebda. Aveva questo tiro strano in cui prendeva la palla storta e gli dava effetti da Shaolin Soccer. Alla Sampdoria di Giampaolo veniva maledetto perché ogni tanto si permetteva di togliere il posto a Filip Djuricic, Patrick Schick, persino a Ricky Alvarez. In 34 presenze solo 2 le aveva giocate per tutti e 90 i minuti. Era andato via per meno di dieci milioni e nessun rimpianto. Ha cominciato a costruire il suo gioco un pezzo dopo l’altro. Allo Sporting Lisbona è diventato un trequartista ultra-verticale, frenetico, ipercreativo, dal tiro facile e con una visione di gioco a volte fin troppo ambiziosa per le sue qualità. Poi persino il suo piede è sembrato migliorare, il suo interno sempre più dolce, l’esterno – prima inutile – ha cominciato a disegnare traiettorie visionarie. La sua presenza nelle partite sempre più massiccia. Eppure, quando il Manchester United ha speso 70 milioni per lui, sembrava il solito acquisto sciupone e frettoloso, fatto da una dirigenza che si era fatta fregare dalle sue torte statistiche grosse come quelle di pasqua. Aveva tutto per fallire al Manchester United, Bruno Fernandes. Nessuno avrebbe detto che non solo non avrebbe fallito, ma che sarebbe persino migliorato. Il suo gioco ha aggiunto la pausa alla verticalità, la regia offensiva alla rifinitura, la capacità di smarcarsi si è affiancanta alla frenesia. Arrivati a oggi, Bruno Fernandes, a 27 anni ancora da compiere, sa fare tutto.

Contro la Roma ha segnato due gol e servito due assist, dando la perenne sensazione di essere indifendibile. I suoi smarcamenti sempre troppo giusti, i suoi pensieri sempre troppo veloci, i suoi passaggi sempre troppo precisi per i difensori della Roma. Nel primo gol si è mosso alle spalle di un Cristante addormentato per ricevere il delizioso assist di prima di Cavani; se guardate il replay mentre corre storce la bocca come se gli stessero togliendo il dente, ma poi tocca la palla con l’interno con una dolcezza magica. Poi fa due assist, uno a Cavani con un tocco d’interno fintando il tiro, uno a Pogba con una di quelle palle di prima dal limite dell’area che sono le sue e di Kevin De Bruyne. Nei novanta minuti ne ha date altre incredibili, non concretizzate per poco, come quella d’esterno salvata da un intervento di Ibanez.



Nella sua partita ci sono stati sei passaggi chiave in totale, partiti da zone molto diverse del campo. Fernandes si muoveva lungo tutta la fascia orizzontale della trequarti, cercando sempre la tasca di spazio migliore in cui infilarsi. Se guardate la sua partita, non sta mai fermo, e nonostante giochi da rifinitore si muove anche in verticale per tenere in apprensione la linea della Roma. Dopo la partita, ai microfoni, ha parlato da ambasciatore; ha detto che è stato un onore giocare una volta contro Ambrosini, che la Roma è stata sfortunata, che alla fine Diawara non stava bene, scansando i suoi meriti che tanto, insomma, sono sotto gli occhi di tutti.