Il bello dell’Europa League 2021 vol. 10

Granada-Manchester United

Zero-zero all’andata tiratissimo e super violento e rissoso. Il Granada la mette sulla guerra nella giungla sin dal primo minuto di gioco. Provoca, scalcia, dà dei pugnetti sul costato a palla lontana – forti il giusto perché il VAR non possa intervenire. I giornali inglesi all’indomani scrivono che il Granada, gli spagnoli e la Spagna in generale è un popolo inferiore che non ha alcun senso dello sport e della decenza umana. Chiedono a Solskjaer cosa ne pensa e lui dice che dalla panchina non si vedeva niente. Al ritorno altra partita morta con poco da dire e tiri in porta rari come un disco di Burial. Segna Maguire in mischia nel secondo tempo supplementare su sponda di Lindelof.

Villarreal – Dinamo Zagabria

Visti i problemi legali dell’allenatore della Dinamo Zagabria, la squadra croata chiederà a Unai Emery se può allenare anche loro per i quarti di finale. Emery accetterà perché comunque è il modo più sicuro per arrivare in semifinale della Coppa che ama più dei suoi figli. Per comodità i giocatori si ritroveranno ad allenarsi insieme nel giardino di casa Emery, dove passeranno due settimane in armonia imparando ad amare l’Europa League. In campo le due squadre si sfideranno con passione, ma rispetto. Dopo uno 0-0 al Maksimir, al ritorno sarà una doppietta di Bacca, diventato il mentore della comitiva per i suoi trascorsi nella Coppa, a decidere la sfida. I giocatori comunque si troveranno così bene a casa dell’allenatore spagnolo che decideranno di rimanere lì. Emery fonderà una comune basata sui principi dell’Europa League dove calciatori Europa League potranno andare a trovare se stessi. Sarà un successo.

Roma – Ajax

Roma e Ajax daranno vita al quarto di finale gran lunga più spettacolare. Le due squadre si affronteranno a viso aperto, all’andata gli olandesi vinceranno 4-3. Al ritorno, passata la sbornia del turno di Champions, avranno gli occhi del mondo addosso, perché il calcio è sempre alla ricerca di una bella storia. In un Olimpico tristemente vuoto la Roma sentirà l’obbligo morale di riscattare dolorose eliminazioni della sua storia europea. Una gigantesca operazione commerciale costringerà però a mettere in campo Pietro Castellitto negli ultimi 15 minuti di gioco, come lancio della Serie TV su Francesco Totti. In molti non si accorgeranno della differenza con Borja Mayoral e alla fine sarà proprio l’attore a decidere la sfida in favore dei giallorossi.

Arsenal-Slavia Praga

L’unico motivo per cui l’Arsenal non si farà eliminare dallo Slavia Praga è per non perdere l’occasione di farsi eliminare da Emery in semifinale. Per l’occasione il tecnico rilascerà una conferenza stampa in inglese, e con un inglese dai tratti sempre più impressionistici, e gesticolato fino alle estreme possibilità della mimica umana.