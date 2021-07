Guida alla squadra di atletica leggera italiana a Tokyo 2020

Marcell Jacobs compirà 27 anni a settembre. Nativo di El Paso, madre italiana e padre americano, si è diviso tra salto in lungo e velocità fino a cinque anni fa. Poi ha puntato sulla seconda, con una progressione che lo ha portato ai vertici italiani dei 100 metri. Fino a un anno fa, almeno negli scontri diretti, soffriva la presenza di Filippo Tortu, che lo ha battuto più volte. Ma quest’anno è entrato in un’altra dimensione. In inverno ha letteralmente dominato i 60 metri agli Europei indoor di Toruń, vincendo la finale in 6’’47 che, oltre a essere record italiano, è anche il miglior tempo al mondo dell’anno sulla distanza. All’aperto ha demolito il primato italiano di Tortu, portandolo da 9’’99 a 9’’95.

È ottavo nel ranking mondiale della World Athletics (la ex Iaaf), un meccanismo entrato in vigore che assegna un punteggio a ciascun atleta in base ai risultati nelle gare, ai piazzamenti e all’importanza delle competizioni (e che vale come ulteriore possibilità di qualificazione alle grandi competizioni). Nelle liste mondiali dei migliori tempi è undicesimo, ma dei dieci atleti che lo precedono otto sono americani e solo tre saranno alla partenza dei 100. Può aspirare alla finale e sarebbe il primo azzurro ad arrivarci nei 100 metri nella storia dei Giochi Olimpici.

Tuttavia in Giappone ci saranno anche atleti che quest’anno non hanno raggiunto i livelli di Jacobs ma con un potenziale maggiore. Jacobs comunque è sicuramente nella dozzina che può aspirare a un ottimo risultato. Deve esprimersi ai suoi massimi livelli, magari ottenendo quel 9’’91-9’’92 che sembrava valere già a Savona quando ha riscritto il record italiano, e sperare che non tutti riescano a fare lo stesso. Potrebbe non bastare, visto che dietro al favorito Trayvon Bromell (Usa) ci sono comunque sprinter del calibro di Akani Simbine (Sudafrica) da anni nel gotha dello sprint mondiale. Ma almeno non avrebbe nulla da recriminare. A sostenere Jacobs, alla prima Olimpiade, c’è una maturità agonistica che finalmente sembra avere raggiunto. La prova non è tanto nel primato italiano, o nella finale degli Europei indoor, quanto in altre prestazioni fatte vedere nelle scorse settimane. A Rovereto, con un metro di vento contro, ha corso in 10’’01 dominando i campionati italiani.

Ma la miglior prestazione è arrivata a Montecarlo, in Diamond League, il 9 luglio. Il lotto dei partenti era estremamente alto e Jacobs è arrivato terzo, dietro all’americano Ronnie Baker e a Simbine e davanti al canadese André De Grasse (argento nei 200 e bronzo nei 100 a Rio nel 2016, di nuovo terzo sui 100 ai Mondiali 2019), a Bromell, all’americano Fred Kerley (un quattrocentista americano che quest’anno ha corso in 9’’86) e a Tortu. Insomma, timori reverenziali non sembra averne e in una gara che dura dieci secondi malcontati questo è importante.

Se Jacobs è nel momento migliore della sua carriera, Filippo Tortu sembra l’ombra dell’atleta visto nel 2018 e nel 2019. Tre anni fa fu il primo italiano a correre i 100 metri in meno di 10 secondi, con un 9’’99 che rappresenta una pietra miliare nella storia dell’atletica azzurra. E a Doha, nel 2019, è stato il primo italiano capace di entrare in una finale mondiale dai tempi di Pierfrancesco Pavoni (1987). L’anno scorso ha corso in 10’’07, mentre quest’anno è arrivato fino a 10’’17. Soprattutto, non è mai sembrato a suo agio. Non corre i 200 dal 2019, nonostante quattro anni fa sembrassero la gara in cui aveva più margini viste le non eccezionali doti in partenza. Lo scorso inverno ha avuto il Covid, ma a parte questa contingenza continua a gareggiare pochissimo.

Un modo per preservarlo, secondo il suo staff tecnico, che però si è attirato molte critiche visto che è difficile abituarsi al clima da gara quando non si compete quasi mai. Insomma negli ultimi tempi Tortu è stato sotto i riflettori più che altro per le critiche e per qualche polemica: come quella per il temporaneo rifiuto di parlare ai microfoni Rai a causa delle critiche ricevute dal telecronista Franco Bragagna, o quella per l’esclusiva sull’utilizzo dell’Arena di Milano 17 ore alla settimana, che ha mandato su tutte le furie alcune delle più importanti società sportive milanesi. Anche la scelta di continuare a farsi allenare dal padre Salvino è stata fortemente criticata, in particolare da Stefano Tilli che, oltre a essere il commentatore tecnico dell’atletica per la Rai, è stato il tecnico di Merlene Ottey e un velocista di alto livello capace di vincere tra le altre cose un oro indoor nei 60 metri agli Europei del 1983 e il mitico argento della 4×100 ai Mondiali dello stesso anno, con Pietro Mennea in ultima frazione. Dopodiché, il potenziale di Tortu non si discute: in giornata e in condizione, può sperare di fare un miracolo e arrivare in finale nei 100.

Alle condizioni di Tortu è legato a doppio filo anche il potenziale della 4×100 azzurra. Ed è soprattutto per la staffetta che conterà avere sia lui sia Jacobs al massimo della forma. Poche sono le 4×100 che possono vantare due atleti capaci di scendere sotto i 10 secondi e quasi nessuna ha un uomo da primo rettilineo come Jacobs. Nel 2019 a Doha la 4×100 maschile è arrivata decima ai Mondiali, con il primato italiano di 38’’11. Ha i numeri per scendere sotto i 38’’, in una dimensione in cui si vedono le medaglie. Ci sono diverse squadre più forti, ma non tantissime per la disciplina che, più di tutte, presenta fattori di aleatorietà soprattutto legati ai cambi. Le sorprese in staffetta sono all’ordine del giorno: nel 2011 Saint Kitts & Nevis, la nazionale di un Paese da poche decine di migliaia di abitanti, arrivò terza sfruttando gli errori altrui (l’Italia nell’occasione fu quinta). Chiaramente l’errore può toccare a tutti e l’Italia non è esente da questo discorso.

Da capire chi completerà il quartetto. È possibile che in prima frazione ci sia il ventunenne Lorenzo Patta, che quest’anno è sceso a sorpresa da 10’’31 a 10’’13, anche se sulle sue condizioni desta qualche perplessità il fatto che non gareggi da maggio. Tra i convocati c’è Davide Manenti, 32 anni, componente fisso della 4×100: il suo personale di 10’’48 nei 100 sembra poca cosa, ma da duecentista è molto abile in curva. Più chance da titolare sembra avere Eseosa Desalu, duecentista con un personale di 10’’29 sulla distanza più breve. Nella lista dei possibili partenti anche Hillary Wanderson Polanco Rijo, che quest’anno è sceso a 10’’26, e Antonio Infantino, a sua volta duecentista da 10’’26 nei 100. Tra gli atleti di vertice non è stato convocato Matteo Melluzzo, diciannovenne da 10’’25 quest’anno, impegnato negli Europei e nei Mondiali juniores.

Desalu e Infantino saranno anche ai blocchi di partenza dei 200 metri, con poche chance. Desalu è quattordicesimo nel ranking mondiale, ma il suo 20’’38 lo posiziona al 56esimo posto nelle liste 2021, mentre Infantino, 78esimo nel ranking, quest’anno ha corso in 20’’48 e ha un personale di 20’’41. Può puntare a migliorare il suo personale e in questo caso, con un po’ di fortuna, sperare di arrivare in semifinale. Sulla semifinale può scommettere anche Desalu, alla seconda partecipazione olimpica e capace di correre, tre anni fa, in 20’’13. Un tempo che, replicato, potrebbe dargli con un po’ di fortuna anche qualcosa di più che un semplice passaggio del turno, ma sembra improbabile vederlo in finale tra i migliori otto.

Più rimaneggiata la squadra femminile, a cui manca una punta come Jacobs o come Tortu, ma che sta vivendo una fase di crescita. I riflettori sono puntati sulla duecentista Dalia Kaddari, ventenne fresca campionessa europea under 23 che quest’anno ha messo in tavola le sei migliori prestazioni della sua vita portando il personale da 23’’23 a 22’’64. Purtroppo per lei il mondo viaggia a un’altra velocità e l’accesso alla finale sembra fuori portata. Ma Kaddari ha un altro obiettivo, più abbordabile: battere il primato italiano assoluto, dopo essersi presa quello under 23. Attualmente il record, 22’’56, appartiene a Libania Grenot, seguita da Manuela Levorato (22’’60). Con lei, al via dei 200 c’è la ventinovenne Gloria Hooper, 22’’89 in carriera e presente ai Giochi per la terza volta. Sui 100 hanno strappato il ticket per la gara individuale Anna Bongiorni, 27 anni, e Vittoria Fontana, 21. Entrambe hanno ottenuto il personale quest’anno (11’’27 Bongiorni e 11’’33 Fontana) e sono alla prima Olimpiade. Non hanno grandi speranze di gloria nella gara individuale.

Ma la 4×100, di cui fanno parte oltre alle quattro già citate anche Zaynab Dosso, Johanelis Herrera e Irene Siragusa (che ha pur sempre un personale di 11’’21), è da tenere d’occhio perché è superiore alle qualità individuali delle sue componenti. Le azzurre hanno vinto le World Relays, ma ha impressionato soprattutto la loro prestazione ai Mondiali di Doha, quando con il record italiano (42’’90) hanno strappato la qualificazione per la finale chiusa poi al settimo posto. Il loro obiettivo è bissare l’accesso alla finale di due anni fa e, magari, ritoccare il primato.

A Tokyo sono presenti anche 15 quattrocentisti, ma solo due di loro correranno il ‘giro della morte’ in proprio. La ragione sta in una nuova gara, la 4×400 mista (composta da due uomini e due donne) e nella qualificazione a tutte e tre le staffette: maschile, femminile e, appunto, mista. Gareggeranno a livello individuale Davide Re ed Edoardo Scotti. Re, 28 anni, è forse il migliore quattrocentista azzurro di sempre. Nel 2019 è diventato il primo atleta italiano capace di sfondare il muro dei 45 secondi, fermando il cronometro a 44’’77, e ai Mondiali di Doha ha mancato di pochissimo l’accesso alla finale chiudendo in 44’’81. È anche uno staffettista di grande valore e, al massimo della forma, troverebbe posto in quartetti superiori a quello italiano. È stato lui, con una volata bruciante che gli ha permesso di superare tre avversari in pochi metri, a regalare l’accesso alla finale di Doha alla 4×400 azzurra, due anni fa. Il problema è che oggi Re sembra lontano da quello stato di grazia. Quest’anno finora il suo miglior tempo è un 45’’76 e anche sull’ultimo rettilineo, quello che è sempre stato il suo cavallo di battaglia, finora è stato irriconoscibile. Se nelle ultime settimane non è salito di forma, difficile pensare che possa superare il primo turno.

Discorso un po’ diverso per Scotti, 21 anni, anche lui lontano dal personale di 45’’21 siglato l’anno scorso: finora è sceso fino a 45’’68, ma l’ha fatto per andare a conquistare il bronzo nella finale europea under 23, in una rassegna che l’ha anche visto chiudere al secondo posto la 4×400. Sulla carta la 4×400 italiana è piuttosto forte e arriva dal sesto posto di Doha. Ma per migliorare un record italiano vecchio di 35 anni servono il miglior Re e il miglior Scotti.

Le donne scenderanno in pista solo per le staffette. Le convocate sono otto, manca un talento come Libania Grenot, che però raramente in staffetta ha fatto vedere le stesse qualità espresse nelle gare individuali. Tuttavia le pressioni sono tutte su altre nazionali. E lo stesso vale per la 4×400 mista, sulle cui potenzialità influiranno le decisioni tecniche per quanto riguarda la composizione del quartetto.