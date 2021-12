Atalanta-Villarreal 2-3: gol e highlights

Non basta all’Atalanta la reazione nel secondo tempo, il Villarreal di Unai Emery vince la sfida diretta per un posto agli ottavi di Champions, grazie alla doppietta di Danjuma e al gol di Capoue. La squadra di Gasperini è un po’ sfortunata, ma soprattutto commette troppi errori sotto porta e non riesce a rientrare.