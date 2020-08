Non fate arrabbiare Antonio Conte

Il successivo periodo alla guida della Nazionale non solo ha permesso a Conte di trovarsi in una situazione tutto sommato più serena, ma gli ottimi risultati ottenuti con una selezione che in quel momento non sembrava in grado di competere con i giganti d’Europa lo hanno anche parzialmente riabilitato agli occhi di chi non ne tollerava gli eccessi. Ma la sua voglia di vincere, una volta arrivato al Chelsea, lo ha portato a farsi come nemico l’uomo che più di tutti ha fatto dei “mind games” fuori dal campo una sorta di religione: José Mourinho. Diventa anche complesso riannodare tutti gli eventi che hanno portato i due a scontrarsi praticamente su ogni territorio possibile: dalle reazioni umane a temi più strettamente legati al gioco.



Il 23 ottobre 2016, con il Chelsea avanti 4-0 sul Manchester United allenato dal portoghese, Conte viene sorpreso mentre arringa la folla di Stamford Bridge. Forse per allontanare le polemiche dal campo, e concentrarle su un ambito differente, a fine gara Mourinho si avvicina a Conte e gli sussurra all’orecchio, in italiano: «Quella cosa la fai sull’1-0, non sul 4-0. Così è un’umiliazione per noi». Non è la prima volta in cui il tecnico leccese viene attaccato su una questione di questo tipo. Era già capitato nel marzo del 2013, quando Stefano Pioli, allora tecnico del Bologna, non aveva affatto gradito i gesti di Conte verso il settore ospiti con i suoi nettamente avanti sui rossoblù al Dall’Ara. Conte aveva replicato: «Se non posso neanche esultare con i tifosi dopo una vittoria basilare per arrivare al traguardo, ditemi voi che si può fare. Sto vincendo uno scudetto ed esulto coi tifosi. Piuttosto, perché non parliamo di quella gente coi bambini in braccio che quando arriviamo allo stadio ci insulta e bestemmia appena ci vede. Ovunque andiamo ci accolgono male. Anche oggi, in un posto civile come Bologna, ci hanno accolto a bastonate e a pietre contro il pullman. Io festeggio come e quando voglio».

Ma torniamo in Inghilterra. Conte minimizza: «In quel momento sentivo solo i tifosi del Manchester United e ho ritenuto giusto chiamare a raccolta i nostri». Mourinho si getta a capofitto in una battaglia dialettica che durerà per mesi. Le prime schermaglie sono soft, un riscaldamento per un fuoriclasse del duello come il portoghese, che piazza la prima stoccata a inizio 2018: «Solo perché non mi comporto come un pagliaccio a bordo campo vuol dire che ho perso la mia passione?». Conte si sente toccato sul vivo. Rinfaccia a Mourinho il passato, le sue esultanze leggendarie, in una conferenza stampa condotta interamente in inglese lascia che ci sia un solo passaggio in italiano, quando accusa Mou di essere affetto da demenza senile.

Sono bordate totalmente slegate dagli scontri in campo, che arrivano a settimane, anche mesi di distanza dagli incontri sul terreno di gioco. Conte è convinto di aver piazzato il dritto vincente, ma non sa che in realtà ha servito a Mourinho la palla giusta per un micidiale rovescio. Il portoghese inizia la sua replica dicendo che stava parlando soltanto a livello personale, prova a rigirare sul giornalista che ha riportato la responsabilità del concetto. È un diversivo, il petardo sta per esplodere quando tutti guardano altrove, con i giornalisti portati a spasso per oltre 2 minuti e mezzo. «Sì, ho sbagliato spesso a bordo campo e sì, continuerò a farlo, anche se cercherò di farlo meno. Quello che non ho mai fatto, e che mai mi capiterà, è essere sospeso per aver combinato delle partite». Conte ribatte dando in più occasioni a Mourinho del «piccolo uomo» e dichiarando di avere soltanto voglia di incontrarlo faccia a faccia per sentirsi ripetere le stesse frasi di persona. Il dualismo si spegnerà all’improvviso, come quelle liti al semaforo che svaniscono appena scatta il verde.

Un bignami del duello.