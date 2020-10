«Ogni volta che proviamo a rimettere la testa fuori ci arriva un calcio fra i denti» dice Mourinho affranto in una scena di All or Nothing, parlando degli infortuni che hanno falcidiato la stagione del Tottenham. Lungo tutta la serie gli infortuni sono un tema fondamentale, la serie sembra girarci intorno come Breaking Bad gira intorno alla produzione di metanfetamine. Influiscono sulle scelte di Mourinho, della società, dello staff. Ancora prima del suo arrivo a infortunarsi è Hugo Lloris, portiere e capitano della squadra, la cui importanza anche emotiva sulla squadra sarà evidente dopo il suo ritorno. Durante la prima partita dell’allenatore portoghese è Ben Davies a infortunarsi gravemente ai legamenti della caviglia sinistra.

Gli infortuni, piccoli e grandi, iniziano a crescere proprio nel momento più caldo della stagione, che per il calcio inglese è sotto le festività natalizie, quando il Tottenham è chiamato a giocare 8 partite in un mese. Geoff Scott, il capo dello staff medico del Tottenham, diventa uno dei personaggi più importanti della serie: le scene in cui si incontra con Mourinho per fare la conta degli assenti sono le più drammatiche, sembrano ricostruzioni di tempi medievali in cui i consiglieri andavano dal Re a dare brutte notizie.

Inizialmente la reazione del Tottenham è comunque positiva: Mourinho può attingere al settore giovanile, su cui negli ultimi anni la società ha puntato molto, tirando fuori un giovane di belle speranze come Japhet Tanganga. Nato a pochi chilometri dallo stadio, entrato nelle giovanili a 10 anni, è il classico prodotto locale che i tifosi adorano e che arriva a esordire nella sfida più importante della stagione, contro il Liverpool già lanciato verso il titolo. La sua è una delle poche storie felici, in una stagione piuttosto nera per la squadra inglese.

Ma la situazione precipita e gli infortuni smettono di essere un’opportunità per diventare una tragedia greca: contro il Southampton Kane segna un gol (annullato) e poi si tocca una coscia chiedendo il cambio. Sembra uno di quegli infortuni muscolari che richiedono pochi giorni per risolversi, ma i medici si accorgono subito che potrebbe essere più grave. Nella serie si vedono i compagni fare previsioni spaventate mentre attendono il risultato dell’ecografia. Alcuni incrociano le dita, Dele Alli sentenzia «se non è al tendine non dovrebbe essere grave», poi lo si vede in una scena simil-confessionale dire che gli infortuni «ti fanno fermare il cuore, perché sai».

Vediamo anche le reazioni nel momento in cui arriva la notizia che Kane dovrà fermarsi per almeno 12 settimane. Scott la riceve al telefono ed esclama come tramortito «Oh my God»; di Kane vediamo la faccia l’espressione del volto in primo piano imbambolato.

L’espressione più simile alla frase “gli è caduto il mondo addosso” che potete vedere.

Mourinho, che nella stessa partita ha perso anche Moussa Sissoko per un problema al ginocchio, riceve la notizia da Scott mentre è sul campo d’allenamento a passare palloni ai suoi giocatori che eseguono un esercizio. La sua reazione è impercettibile, un «ma dai» buttato lì come quando rovesci un bicchiere d’acqua sulla tavola. Subito dopo intima ai suoi giocatori di cambiare lato per l’esercizio, come se non avesse appena perso per la parte più importante della stagione uno dei migliori attaccanti al mondo, nonché l’unico vero in rosa.

Le cose cambiano quando si avvicina al suo vice Joao Sacramento e gli dice solo «Tre mesi, minimo». L’altro reagisce sbuffando, Mourinho aggiunge solo, in portoghese, «siamo fottuti». È solo l’inizio di una spirale che getta l’allenatore nello sconforto, fino ad arrivare all’infortunio di Son, il giocatore che si era preso le maggiori responsabilità in campo in assenza di Kane.

È forse una delle scene più ambigue della serie. Son subisce un infortunio al braccio contro l’Aston Villa, ma rimane in campo e segna il gol decisivo nei minuti di recupero. Il giorno successivo però i medici vogliono fare delle lastre per capirne la gravità. Son non è d’accordo, è convinto che se non viene rilevata l’entità del suo infortunio, potrà continuare a giocare e non deludere i suoi compagni. Ma i medici lo convincono che è la cosa giusta da fare e la diagnosi è tremenda: c’è un brutta frattura vicino al gomito.

Abbiamo chiesto a Son di ricostruire questo momento e soprattutto come si è comportato Mourinho: «Mi sono fatto male durante la partita con l’Aston Villa, non volevo sottopormi alla lastra perché volevo giocare. La sua reazione è stata “fai quello che vuoi, quello con cui ti senti a tuo agio”».

Nel documentario vediamo la reazione dell’allenatore portoghese dopo aver saputo che la frattura di Son è più grave del previsto e il giocatore deve essere operato. Mourinho, che si è rasato a zero come un bonzo forse per cercare dentro di sé una pace interiore, nega semplicemente la realtà. Son può giocare con un braccio rotto. Racconta che anche lui ha avuto la stessa frattura ma che ha continuato a giocare. Teneva il braccio ingessato per tutta la settimana, poi il giorno della partita glielo sostituivano con una fasciatura e lui giocava. Lo racconta quasi urlando, come se fosse lui il capo dei medici.

Nella sua risposta Son sembra giustificare questa sua reazione che ai nostri occhi potrebbe sembrare egoista: «La sua reazione è stata di tristezza, perché come allenatore quando vedi qualcuno che si infortuna è triste, devastante. Lui era giù, come si vede nel documentario. Giocatori, allenatore, nessuno vuole che qualcuno si faccia male, quindi credo lui sentisse lo stesso come allenatore e come essere umano».

In assenza di Son, ad entrare nella formazione titolare dovrebbe essere Erik Lamela. Ma l’argentino è uno di quei giocatori che deve convivere con gli infortuni come se fossero l’ossigeno per respirare. In quasi tutte le scene in cui appare sta curando qualcosa, o la ricaduta di qualcosa. In una scena lo vediamo tornare sui campi di allenamento dopo un infortunio e fermarsi praticamente subito dopo: ha sentito qualcosa a un muscolo della coscia che alla fine si rivela essere un infortunio più grave del previsto.

«Per me è stato difficile affrontare gli infortuni, come si vede nel documentario», ci ha detto Lamela «Ovviamente avrei voluto che non rimanesse di me solo questa impressione nella serie. Nell’ultima stagione ho sofferto un lungo infortunio e riguardandolo so di cosa si tratta, anche se la gente da fuori forse non capisce. Ma il calcio è così: tanti giocatori si infortunano, fa parte del gioco. Il documentario mette in mostra come recuperiamo dagli infortuni ma anche quanto è difficile quando ti fai male». Dopo la tormentata stagione passata, per fortuna adesso Lamela sta attraversando un periodo di relativa tranquillità e sta riuscendo a ritagliarsi di nuovo un suo spazio. Sarebbe stato interessante vedere questo suo momento in una seconda stagione di All or Nothing: Tottenham, che però purtroppo non è prevista.