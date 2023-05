Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli?

Una fede incrollabile nel 4-3-3 che ha fatto la fortuna della squadra di Spalletti, la possibilità di proseguire nel solco del calcio tecnico di matrice spagnola che con Benitez di fatto ha aperto il ciclo del Napoli, l’orizzonte di valorizzare alcune delle seconde linee che potrebbero diventare prime nel caso di cessioni sanguinose (come Giacomo Raspadori in caso della tanto temuta partenza di Victor Osimhen). Allora cosa può andare storto con l’ingaggio di Luis Enrique? O meglio, rigirando la domanda: davvero Luis Enrique è quell’El Dorado che i tifosi del Napoli, dai primi commenti, sembrano sognare? La soluzione perfetta che ti fa dire: come ho fatto a non pensarci prima?

Per provare a intuire il futuro bisogna inevitabilmente tornare sul passato e c’è da dire che Luis Enrique viene da una carriera più complicata da leggere di quanto l’impolverato ricordo del triplete a Barcellona forse non dica. La sua ultima esperienza con la Nazionale spagnola è stata negativa su più livelli, e in Italia forse tendiamo a dimenticarcene per l’umiliazione che rifilò all’Italia nella semifinale di Nations League del 2021 o per la partita di grande sofferenza a cui costrinse la squadra di Mancini nelle semifinali degli Europei dello stesso anno. Le due grandi competizioni a cui ha partecipato la Spagna con Luis Enrique in panchina, gli Europei prima e i Mondiali poi, sono stati deludenti per i risultati e anche per quel gioco che il nome dell’allenatore asturiano promette, con “la Roja” che nei 90 minuti ha vinto appena 2 delle 10 partite giocate (contro Slovacchia e Costa Rica).

Non sono tanto i risultati, che si possono leggere in qualunque modo e che alla luce dell’impoverimento tecnico della Nazionale spagnola ci possono anche stare, ma il modo. Luis Enrique, com’è di sua natura, ha fatto all-in, su gioco e gruppo, e alla fine, come si dice, la montagna ha partorito solo il topolino. In patria ha litigato praticamente con tutti: prima con il suo vice Robert Moreno (che lo aveva sostituito all’inizio della sua esperienza), accusato di volergli rubare il posto, poi con tutto il mondo madridista, indispettito dalla mancata convocazione di giocatori di proprietà o origine della “Casa Blanca”. Anche al di fuori di alcune polemiche interne, alcune scelte rimangono incomprensibili ancora oggi, come l’esclusione completa dalla rosa di David De Gea (a favore dell’acerbo Unaì Simon) e Thiago Alcantara (per il sommo sbigottimento di Tomiyasu, forse lo ricorderete).

Luis Enrique è fatto così, lo sappiamo, rimane da vedere se così andrebbe bene per il Napoli, una società che non si sta facendo problemi a lasciar andar via l’allenatore che ha appena vinto lo Scudetto per incomprensioni contrattuali. Non è solo il rapporto con De Laurentiis a spaventare, ma anche i suoi metodi nella formazione del gruppo, attraverso cui spesso traccia una linea netta tra chi è dentro e chi è fuori. Una caratteristica che ha portato The Athletic a definirlo “un manager old-school all’inglese” e che lo differenzia da Luciano Spalletti, che invece fa del pragmatismo nei confronti della rosa uno dei suoi punti di forza. Il carattere di Luis Enrique fa riflettere sul giocatore eccellente di questa rosa con cui potrebbe scontrarsi in campo, se Victor Osimhen che allunga troppo la squadra o Zambo Anguissa che porta troppo palla o ancora Piotr Zielinski che va troppo spesso in verticale. Sono congetture che ci portano molto in là nel tempo, ovviamente, e anche il mercato potrebbe aiutarlo a formare un gruppo a lui congeniale. Ma insomma vale la vecchia regola per cui non è oro tutto ciò che luccica. E oggi il nome di Luis Enrique luccica parecchio.