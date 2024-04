Pubblichiamo un estratto di “A volte occorre perdere”, intervista a Pietro Mennea del giornalista Michele Muscia del 7 settembre 2000, edita in un libro da Edizioni di Comunità. Mennea all’epoca ricopriva la carica di deputo al Parlamento Europeo. Se volete acquistare il libro potete farlo cliccando qui.

Sono contento che lei abbia accennato alla parola democrazia. Vede, non può esistere sport senza democrazia, poiché i due concetti sono intimamente legati. Prenda, ad esempio, l’aggettivo “sportivo’’ inteso nel suo senso più lato: sportivo è divenuto sinonimo di leale, tollerante, sincero, rispettoso nei confronti degli altri, ben disposto a riconoscere e premiare il valore altrui. In una parola, il tipo sportivo e quello democratico finiscono con l’essere la stessa persona, portatrice della medesima identità, ovvero di analoghe connotazioni psicologiche e comportamentali. Lo spirito democratico deve necessariamente indirizzare tutto il mondo sportivo, sia per quello che concerne la gestione di esso, sia per la pratica effettiva. Agli atleti, professionisti o dilettanti che siano, vanno attribuite le medesime possibilità di riuscita, condizione senza la quale lo sport perde le sue caratteristiche etiche e diviene soltanto una delle molte epifanie del malaffare. Il valore più alto della disciplina sportiva è proprio nella sua capacità di essere veicolo privilegiato dell’etica e, per di più, generale, poiché a tutti accessibile.

Ai fini pratici, in quale modo lo sport può migliorare la società nel suo complesso?

È mia convinzione, finalmente condivisa da molti colleghi parlamentari, che lo sport rappresenti la tribuna ideale per la democrazia sociale e che per il suo tramite sia possibile porre in essere una concreta e capillare lotta contro fenomeni negativi che vanno diffondendosi nelle nazioni progredite dell’Occidente europeo e non solo. Mi riferisco all’allarmante manifestarsi dell’esclusione sociale, della violenza, del razzismo, della xenofobia, ovvero di quel nefasto insieme di fenomeni che all’inizio di questo nuovo millennio vengono a caratterizzare negativamente la miglior parte delle società, cui è molto difficile far fronte. Si tratta di veri mali sociali, da combattere e da distruggere, prima che si riproducano a tal punto da non consentire più alcun intervento. Siamo ancora in tempo a preservare la “salute sociale”, curandola anche con lo sport, per il cui tramite, io penso, sarebbe addirittura possibile edificare un possente argine al dilagare della criminalità organizzata, intervenendo nei bacini sociali di arruolamento di manodopera criminale.

È un po’ difficile cogliere il nesso tra lotta alla criminalità e sport. Può chiarirci questo concetto?