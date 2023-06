8 mesi di indipendenza (e una novità)

Quando poco più di otto mesi fa, il 10 ottobre, ci siamo dichiarati indipendenti, il futuro ci sembrava davvero incerto. Il decennale della nostra rivista sarebbe arrivato a luglio, ci saremmo arrivati fino a luglio?

È il tipo di cose che ci si domanda per scaramanzia, per fatalismo, ma in parte era una domanda lecita: dopo tanti anni passati con un editore, o comunque dei finanziatori alle spalle, dovevamo farcela con le nostre gambe. È stata anche una nostra scelta: ritenevamo fosse arrivato il momento di provarci, di vedere se il nostro pubblico ci avrebbe sostenuto e se l’idea di un giornalismo che avesse come principale cliente i propri lettori fosse davvero possibile.

Non eravamo sicuri che saremmo arrivati a scrivere questo articolo, in cui mettiamo una riga e facciamo un punto, ma dopo più di otto mesi siamo ancora qui, grazie solo a chi di voi ha deciso di credere nel nostro lavoro.

Per cui, intanto, grazie.

Certo la strada è ancora lunga e vogliamo ancora crescere: ci auguriamo di essere ancora qui tra altri dieci anni e di fare ancora di più, ancora meglio, intanto però ecco tutte le cose che siamo riusciti a fare grazie al vostro sostegno:

Che Partita Hai Visto: un podcast solo per abbonati in cui commentiamo le partite più interessanti di ogni giornata di campionato o di coppe europee, a volte anche due partite a settimana: lo registriamo a caldo appena finisce la partita e dopo poco più di mezz’ora è online (ma potete ascoltarlo anche il mattino dopo, va bene uguale).

1vs1: dove Emanuele Atturo media autori che discutono da posizioni opposte su temi caldi di attualità, anche questo in esclusiva per i nostri abbonati.

Ultimi Fuochi: un podcast quotidiano aperto a tutti, condotto a turno da Dario Saltari, Simone Conte e Daniele V. Morrone, che ogni giorno (domenica esclusa) vi hanno raccontato una storia di sport degli ultimi due caldissimi mesi della stagione. Speriamo di poter replicare se ne avremo le forze.

Pendolino: abbiamo mantenuto la promessa di una puntata speciale al mese del podcast di calciomercato di Emanuele Atturo, Marco D’Ottavi e Dario Saltari, in esclusiva per i nostri abbonati.

Fuori Tempo Massimo: un podcast aperto a tutti di commento ai grandi Giri di questa stagione ciclistica, con Umberto Preite Martinez e Gabriele Gianuzzi.

PVC: un podcast di musica che esce ogni primo sabato del mese, in cui Daniele Manusia e Emiliano Colasanti si consigliano a vicenda un disco che hanno consumato.

Icone: in cui Daniele V. Morrone ed Emiliano Battazzi raccontano i più grandi talenti della storia del calcio (Cruyff, Zidane, Ronaldo il fenomeno etc.), che esce una volta al mese ed è aperto a tutti.

Contemplare l’Apparizione (CLA): un podcast che racconta il viaggio in Argentina di Fabrizio Gabrielli lungo la linea Cordoba-Buones Aires.

Da oggi c’è una novità, un podcast che vi accompagnerà durante l’estate di calciomercato. Si chiama “Che giocatore è” dove due voci, in una decina di minuti, vi descrivono un giocatore chiacchierato che potrebbe cambiare squadra.

Tutto questo oltre al quotidiano lavoro dell’Ultimo Uomo e agli altri podcast di Fenomeno (La Riserva, Quiet Please, Lobanovski, Air Vismara, Trame, Canone, Lauda, Maglia Nera). Il nostro ecosistema oggi è ancora forte e in salute, non era scontato e lo è – ripetiamo – grazie a voi. Ci rendiamo conto che il futuro è per definizione incerto, ma continuiamo a programmare e a progettare, fedeli a un’idea di giornalismo che comincia e finisce con il lettore. Se pensi che il nostro lavoro sia importante e non sei ancora abbonato, puoi farlo qui.

Grazie del vostro aiuto e della fiducia.

Ci sentiamo presto per altre novità.