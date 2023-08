8 giocatori da NON prendere al Fantacalcio 2023/24

In Serie A giocheranno mezzo migliaio di giocatori e nella vostra squadra di Fantacalcio ne saranno presenti solo 25, uno più o uno meno. Il campionato lo vincerete con chi prenderete in squadra, ma soprattutto con quelli che deciderete di NON prendere. Ecco una lista di giocatori da evitare, per motivi razionali e per altri irrazionali, ma comunque validi in un gioco basato sulla fortuna che deve farvi stare bene. Giocatori che possono tentarvi, che offrono alcuni validi motivi per essere comprati, ma che io vi sconsiglio.

Luis Muriel

I giocatori di Fantacalcio si dividono sostanzialmente in due categorie: chi vuole sempre comprare Luis Muriel e chi non vuole comprare Luis Muriel. Le persone, fortunate, su cui Muriel non sortisce alcun effetto psichico, e le persone che quando pensano a Muriel sono sotto il giogo di un incantesimo fatale.

Purtroppo molti di noi in sede d’asta sono costretti a comprare Muriel, soggiogati dal suo sorriso, dalla sua eleganza felpata, dalla vastità incommensurabile delle sue possibilità calcistiche. A volte è andata bene, molte altre volte è andata male. Certo, l’obiettivo al Fantacalcio non è vincere ma star bene e il nostro rapporto con Muriel può appagarci anche con poco. Quel gol segnato all’ultima giornata dello scorso campionato, per esempio, sarà valso la vittoria generale a qualcuno che chiamerà suo figlio Luis. Come quelle persone infilate in qualche relazione tossica, ormai ci accontentiamo di poco. Viviamo delle briciole che molto umanamente Muriel ci lascia. Ci tratta male, non ci dà nessun amore, non ci dice nemmeno più a che ora ritorna la sera. Poi però un giorno ci viene a prendere e ci porta a vedere il tramonto al mare e ha preparato due schiscette di insalata di polpo, la nostra preferita. Poi per un mese ci lascia in un posto buio di disamore e violenza, e noi per darci forza viviamo ancora nel riflesso di quel tramonto al mare, di quell’insalata di polpo.

Eppure, per citare Sartre, stiamo entrando nell’età della ragione. Siamo emotivamente maturi, abbiamo imparato a desiderare solo ciò che può farci star bene. Luis Muriel non è tra queste cose.



Uno dei momenti di illusione di Luis Muriel.

Kvicha Kvaratskhelia

Kvaratskhelia è semplicemente la cosa più bella che esiste in Serie A. Uno dei giocatori più originali al mondo, dei più tecnici, dei più estrosi, dei più artistici. I suoi dribbling hanno la bellezza nauseante del sassofono di Charlie Parker, i suoi tiri a giro sono geniali come certe poesie sottovalutate di Gozzano. Lo scorso anno ha segnato 12 gol e servito 13 assist. Il suo compagno Victor Osimhen è rimasto accanto a lui, a garanzia. Può assolutamente ripetersi. Può persino fare meglio. Ma tenete questo fatto lontano da voi, distaccatevene con tutto il senso di superiorità che riuscite a racimolare. La ragione è semplice: la disgrazia che vi portereste dietro nel caso Kvara fallisse il suo secondo anno sarebbe infinitamente superiore alla soddisfazione di averlo in squadra in una buona annata. Vi costerebbe molti soldi, tantissimi soldi, ed emotivamente sarebbe indigeribile vederlo appassire. Veder appassire il più bel fiore della Serie A nelle vostre mani. Sarebbe come curare le piante di un amico con un terrazzo sfavillante e fargli morire le piante nel giro di due settimane. Se volete darvi una spiegazione più razionale, è listato “A”.

Liam Henderson

Già vi vedo, tentati da questo roscio della brughiera scozzese che vi fa pensare alla vostra passione per gli Slowdive, Sinead O’Connor, i Cranberries, i Cocteau Twins. La vostra passione per la birra Guinness, per i cori dei tifosi inglesi, per Robbie Fowler, i Monthy Python. Prendereste Liam Henderson per proiezione identitaria. Perché ci uscireste in una di quelle serate al pub che cominciano alle cinque del pomeriggio. Perché lo ritenete un sottovalutato, uno che si spende in un lavoro oscuro, poco riconosciuto ma essenziale per l’Empoli di Zanetti – squadra che avete visto giocare tre volte lo scorso anno (due contro la vostra squadra e una in un posticipo del lunedì alla fine del quale avete pianto) e che considerate “tosta”.

Tenete presente che però è una cattiva idea per motivi che in fondo già conoscete. Il Fantacalcio non premia il lavoro oscuro, non premia i giocatori poco appariscenti. Non premia niente di tutto ciò che voi considerate importante nel calcio. È un gioco per i Berardi e per gli Orsolini: giocatori che possono far schifo con ostinazione ottusa, ma che poi segnano un calcio di rigore a tre minuti dalla fine. Un gioco che non premia nemmeno il genio e la sregolatezza, ma spesso anche solo la sregolatezza di quei giocatori che ogni tanto rilasciano dei metalli preziosi nascosti nelle loro feci.

Liam Henderson ha segnato zero gol la scorsa stagione ma ha preso 9 cartellini gialli. 9 gialli in 1000 minuti è una media davvero ragguardevole, favolosa se giocate il Fantacalcio a perdere. Henderson non fa parte di quei giocatori che non dovreste prendere perché sono fastidiosi, ma di quelli che vengono comprati solo da chi non conosce proprio le regole del gioco.

Maxime Lopez

Giocatore delizioso partorito dalla testa di Roberto De Zerbi come Minerva sarebbe nata dalla testa di Zeus. Nato con la forma di un centrocampista dal controllo palla setoso, le micro-conduzioni in spazi stretti che offrono controllo alla squadra e superiorità numerica. Intelligente e raffinato nelle letture, quasi sprecato nel Sassuolo semplificato di Dionisi. Se il gioco di posizione oggi non avesse questo successo Maxime Lopez, come si dice, avrebbe forse dovuto trovarsi “una fatica”.

In ogni caso, Maxime Lopez sarebbe uno strepitoso giocatore se il Fantacalcio tenesse conto delle statistiche avanzate. Due punti di bonus dopo un certo numero di “carry”; due punti di bonus per un certo numero di “passaggi progressivi”. Il fantacalcio col modificatore di ball progression.

Nella nostra versione rozza ed elementare di Fantacalcio Maxime Lopez non serve a niente.

Christian Pulisic

In questo momento starete facendo i vostri calcoli su quale giocatore offensivo del Milan vale la pena comprare, visto il casino che hanno fatto durante il calciomercato estivo. Vi tolgo subito un impaccio: lasciate perdere Christian Pulisic, che in carriera ha segnato al massimo 9 gol in campionato, alla sua prima stagione al Chelsea – con dentro però una tripletta. Pulisic segna poco e fa pochi assist. Certo, con gli Stati Uniti segna più di un gol ogni tre partite, e magari in Italia il suo impatto sarà più vicino a quello con la Nazionale. Magari nei ritmi più morbidi della Serie A il suo cambio di passo e la sua rapidità in spazi stretti diventerà difficile da gestire per le difese. Entro una certa cifra vale comunque la pena prenderlo perché, appunto, non si sa mai. Ma l’impressione è che il prezzo sarà alto, visto l’hype dei milanisti che si respira e il buon pre-campionato.

Nel Milan occhio anche a non farvi tentare troppo da Olivier Giroud, 37 enne che viene da una stagione da 13 gol ma che non può essere certo eterno.



Noooo.

Boulaye Dia

Quella dello scorso anno di Boulaye Dia è stata una delle overperformance più spaventose della storia recente della Serie A. La Salernitana è stata la seconda squadra, dopo il Napoli, con l’efficienza di conversione migliore. Una metrica che di solito premia le squadre di alto livello, con giocatori in grado di battere con costanza gli xG. Un dato che per la Salernitana è quasi del tutto riconducibile a Boulaye Dia, che ha segnato 7 gol in più rispetto alle previsioni. Ne ha segnati 16 in 33 partite, con un picco di rendimento arrivato verso la fine della stagione. Dia è stato una macchina. Solo Arnautovic e Dany Mota, fra gli attaccanti, hanno avuto un indice più alto di xG per tiro – ma entrambi hanno giocato comunque meno di Dia, e segnato meno. La sua selezione di tiro è di alto livello, e i suoi movimenti in area anche. Elementi che ci fanno pensare che Dia potrebbe anche ripetersi, solo che quest’anno il suo valore di mercato sarà schizzato alle stelle. Rischiate di trovarvi dentro un’asta sanguinaria, e a comprare Dia a cifre da attaccante di quasi prima fascia. E se non andasse bene? Cosa c’è di più frustrante di un attaccante che delude per la prima volta la prima volta che lo compriamo Fantacalcio? Ci sentiremmo parte di una maledizione. La Salernitana, poi, sembra messa davvero male e il rendimento degli attaccanti dipende sempre molto dai compagni che hanno attorno.

C’è un’altra cosa, e cioè che la Salernitana sta provando a venderlo in tutti i modi. Magari voi lo prendete e l’ultimo giorno di mercato Dia se ne va a giocare al Lens in pieno panic buying dopo il difficile inizio in Ligue 1.

Nemanja Radonjic

Non vi è bastata la scorsa stagione, quando l’avete comprato folgorati dalle prime prestazioni agostane e vi siete ritrovati in squadra questa ala assolutamente imprevedibile di cui non capivate nulla. Certe giornate Garrincha, in altre una versione scostante del vostro amico che un tempo era forte ma poi è finito a lavorare nell’azienda di famiglia. Non ci ricascate quest’anno, anche perché stavolta Juric potrebbe eliminarlo anche fisicamente.

Arkadiusz Milik

Anche lo scorso anno Arkadiusz Millik ha confermato il suo strepitoso talento, quello che avrebbe potuto renderlo uno dei migliori numeri nove al mondo. Un attaccante completo, bravo tecnicamente, forte fisicamente e con una qualità di calcio di sinistro che pochi riescono a pareggiare. Nella Juventus, quando è in campo, Milik gioca bene e spesso fa gol.

E allora perché non comprarlo?

Solo per salvaguardare la vostra sanità mentale. Avere un attaccante così forte ma infortunato così spesso rischia di ingarbugliarvi troppo pensieri e aspettative, nelle giornate e nella stagione. Milik vi darà sempre un dubbio di formazione, e rischia di lasciarvi per tanto tempo senza un attaccante, pur avendolo magari tanto. Ecco, per Milik il prezzo è ovviamente importante. A poco prezzo è un affare, a un prezzo alto rischia di essere una condanna.

Milik potrebbe anche vivere una buona stagione, ma come il poker anche il fantacalcio si vince sapendo scegliere le mani che bisogna foldare.