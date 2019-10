7 curiosità della sesta giornata di Serie A

Quattro dati per illustrare il momentaccio del Milan e rabbuiarne ulteriormente i tifosi.

1. Quattro sconfitte nelle prime sei giornate di campionato non si verificavano dalla stagione 1938/39, quando l’Italia era campione del Mondo di calcio in carica, il Ministro degli Esteri era Galeazzo Ciano, il presidente degli Stati Uniti era Franklin Delano Roosevelt e il Paese si rallegrava per l’uscita del 18 sulla Ruota di Napoli dopo 124 settimane.

2. L’ultimo giocatore ad aver causato due rigori in serie A nella stessa partita prima di Ismaël Bennacer era stato Angelo Ogbonna in Cagliari-Torino 4-3 del 24 febbraio 2013: uno nel primo tempo su Sau, uno nella ripresa su Pinilla.

3. L’ultima volta che il Milan aveva subito due rigori contro nella stessa partita l’avversario era curiosamente la Fiorentina di Vincenzo Montella. Era il 7 aprile 2013 e il Milan ebbe molto da polemizzare, in quello che era una specie di spareggio per la Champions, sui due rigori concessi dall’arbitro Tagliavento e trasformati da Ljajic e Pizarro che consentirono alla Viola di rimontare (in 10) da 0-2 a 2-2.

4. Per trovare l’ultima volta che il Milan aveva concesso due rigori nella stessa partita, ma in casa, dobbiamo tornare al Ventesimo Secolo: Milan-Lecce 1-2, 19 ottobre 1997, quando l’arbitro De Santis ne fischiò due al Lecce addirittura nel giro di tre minuti. Anche quella volta era la sesta giornata. Anche quella volta il portiere del Milan – allora Massimo Taibi – ne parò uno a Palmieri, per poi subire gol sul secondo, da Casale. Anche quella volta, per completare il disastro, il Milan pensò bene di finire in 10, per l’espulsione di Savicevic a metà primo tempo per una manata a Casale. E anche quella volta c’era una quota viola, assicurata dall’allora allenatore salentino che era Cesare Prandelli.