Chiudiamo con una nota un po’ struggente, su ciò che poteva essere e non è stato. Samuel Di Carmine poteva finalmente nobilitare una carriera da bomber di periferia segnando un rigore allo Juventus Stadium, se l’era procurato, era anche riuscito a spiazzare Buffon ma un palo senza cuore gli ha spezzato il sogno. Cos’avrà pensato nei lunghi secondi di attesa sul dischetto? Forse che anche suo padre Emidio aveva giocato una sola partita in Serie A e proprio in casa della Juventus, il 26 novembre 1972, con la maglia del Cagliari, per sostituire l’indisponibile Gigi Riva. Coraggio ragazzo, il campionato è appena iniziato.



Eppure Di Carmine fa parte di un ristretto club di giocatori particolari: quelli che non hanno mai segnato in Serie A eppure possono vantarsi di un gol nelle coppe europee. A Di Carmine è capitato l’8 novembre 2007 in un Fiorentina-Elfsborg 6-1 di Europa League e condivide questo suo magic moment con altri eroi per una notte tra cui l’ex parmense Ruopolo, il giovane torinista Millico (che però ha ancora tempo) e naturalmente Marco Amelia, che in quanto portiere non è riuscito a replicare la sua prodezza in Coppa UEFA contro il Partizan Belgrado. Ma, escludendo l’incomprensibile Intertoto, c’è solo un giocatore italiano che ha segnato in Europa con una squadra italiana senza neanche mai esordire in Serie A: il grande Filippo Maria Scardina, in gol in CSKA Sofia-Roma 0-3 di Europa League 2009-2010 e poi per sempre sparito dalle prime pagine dei giornali (oggi ha 27 anni, è il centravanti della Sicula Leonzio in Serie C e ieri ha segnato su rigore alla Ternana).



Evidentemente Fiorenza Marchegiani non ha recepito gli insegnamenti di Massimo Troisi di non dare al figlio un nome troppo lungo, visto che poi il suo l’ha chiamato Filippo Maria.

E chiudiamo con una chicca da rivendervi agli aperitivi: Filippo Maria Scardina è il figlio dell’attrice Fiorenza Marchegiani, partner di Massimo Troisi in “Ricomincio da tre”.