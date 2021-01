Gli avvenimenti sportivi più importanti del 2020

4 febbraio: Mahomes vince il Super Bowl

Con una rocambolesca rimonta nell’ultimo quarto di gioco i Kansas City Chiefs vincono il loro secondo titolo a cinquanta anni di distanza dal primo. Patrick Mahomes, che trova Tyreke Hill su un fondamentale 3rd&15, viene incornato come più giovane MVP nella storia del Super Bowl.

22 febbraio: Fury-Wilder II

Il 22 febbraio Tyson Fury e Deontay Wilder si sono affrontati per la seconda volta. Due anni prima era finita in pareggio, stavolta ha vinto Fury, per ko tecnico alla settima ripresa, vincendo il titolo dei Pesi Massimi della rivista The Ring, per la seconda volta in carriera.



26 febbraio: Si ritira Maria Sharapova



Non solo una delle tenniste più iconiche ma anche delle più vincenti nella storia recente del tennis. Ha vinto cinque grandi slam, è una delle dieci tenniste ad averli vinti tutti. Negli ultimi cinque anni la sua carriera, dopo la squalifica per doping, si è fatta più tormentata. In questo pezzo Tiziana Scalabrin scrive di cosa ha rappresentato per lei Maria Sharapova, soprattutto un grande esempio di lotta e resistenza.