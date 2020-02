15 giocatori di Raiola che assomigliano a opere d’arte

Per Mario Balotelli, Raiola non è riuscito a trovare un paragone specifico, ma nel 2013 quando il Time ha eletto Balotelli tra le 100 persone più influenti al mondo – “Times are changing” – si è limitato a dire che «presto sarà senza prezzo, come le grandi opere d’arte o i grandi sportivi» rendendo esplicito il modo in cui il suo cervello associa i due universi.

Raiola ripete questo tipo di retorica con una tale forza che ha finito anche per convincere le persone attorno a sé. Galliani per esempio, proprio prima di comprare Balotelli, disse «Raiola lo sento sempre, va in giro con le sue opere d’arte ma noi siamo piccoli collezionisti».

Magari in futuro, se proprio vuole provare un paragone, ci permettiamo un primo suggerimento: magari può paragonarlo alla Fontana di Duchamp, un’opera d’arte che è anche una protesta contro il mondo dell’arte e che quindi non è stata capita fino in fondo e per alcuni è solo una stupida provocazione formale.