11 giocatori da seguire in Premier League

James Justin si era messo in evidenza già nella stagione 2020/21, mostrandosi perfettamente in grado di rimpiazzare un terzino del calibro di Ben Chilwell, ma un grave infortuni al ginocchio ne aveva rallenato l’ascesa. Tornato verso la fine della scorsa stagione è sembrato pronto per tornare sui suoi livelli in questa. Justin è un calciatore molto divertente da vedere: ha un fisico longilineo e un passo leggero, ma possiede una rapidità fuori dal comune. L’infortunio al crociato, invece di appesantirgli il passo, sembra averlo fatto in qualche modo maturare rendendolo un giocatore non più prettamente di strappi, ma anche capace di associarsi con i compagni.

Nella fase difensiva è un terzino principalmente orientato sull’uomo, recupera un buon numero di palloni e, come da tradizione per gli esterni del Leicester, predilige farlo in zone più avanzate di campo. Nella sua esperienza a Leicester Rodgers lo ha impiegato sia come esterno destro che sinistro, soprattutto in funzione della disponibilità dei suoi compagni di reparto – storicamente bersagliati da infortuni – ma in generale la fascia sinistra sembra più adatta a lui in quanto gli consente di entrare dentro il campo e incidere meglio nella trequarti avversaria, aspetto su cui sembra avere ancora dei significativi margini di crescita.