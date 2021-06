In altre circostanze, forse Jurrien Timber non sarebbe entrato così velocemente nella difesa dell’Olanda. C’entrano innanzitutto gli infortuni. Quello subito al ginocchio da van Dijk lo scorso ottobre, quello muscolare più recente di de Ligt, i problemi fisici che ha accusato anche Blind. C’entra poi il cambio di sistema deciso da de Boer, dal 4-3-3 al 3-5-2, una scelta molto criticata in Olanda. Il posto in più in mezzo alla difesa, così, è stato preso a sorpresa da Timber, che ha approfittato dei problemi fisici degli altri difensori per esordire in Nazionale, giocando da titolare le ultime due amichevoli prima degli Europei contro Scozia e Georgia.

Timber ha conservato il posto anche all’esordio contro l’Ucraina ma non è detto che riuscirà a tenerselo stretto, visto che in teoria i titolari nella difesa a tre sono de Ligt, de Vrij e Blind. Timber è però stato preferito a difensori più esperti come Veltman e Aké, e si è fatto apprezzare per la pulizia dei passaggi e l’intraprendenza in possesso, salendo per appoggiare la manovra anche in zone avanzate, doti preziose per un centrale esterno della difesa a tre. Gioca nell’Ajax ed è diventato titolare nella seconda parte dell’ultima stagione. Dopo le prove fatte con Scozia e Georgia, non è una sorpresa vederlo titolare nella difesa dell’Olanda anche agli Europei.