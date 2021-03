10 giocatori da seguire all’Europeo Under-21

Ieri è iniziato in Ungheria e Slovenia l’Europeo Under 21. Era previsto per giugno dello scorso anno, poi rinviato a causa della pandemia di Covid-19. Si è scelto di disputarlo in due parti, una prima con la fase a gironi che si chiuderà il 31 marzo e la fase a eliminazione diretta i primi di giugno per non pestarsi i piedi con l’Europeo dei grandi.

Non è una buona collocazione nei fitti calendari di quest’anno, siamo abituati a vivere questi tornei in estate tutti concentrati in un breve periodo, e la concomitanza con l’inizio delle qualificazioni per il Mondiale in Qatar, con le squadre maggiori impegnate ad aprire nuovi cicli ha tolto alle varie partecipanti alcuni dei migliori Under 21 d’Europa. Tuttavia rimane una competizione affascinante, dove iniziare a intravedere quelli che saranno i campioni di domani.

Ho scelto dieci giocatori da seguire, cercando un equilibrio tra calciatori già affermati e altri che al momento sono più speranze che altro. Ho escluso da questa lista alcuni nomi di cui abbiamo già parlato su questa rivista, come Eduardo Camavinga e Houssem Aouar per la Francia, Sandro Tonali o Gianluca Scamacca per l’Italia, Tomori e Callum Hudson-Odoi per l’Inghilterra, Justin Kluivert per l’Olanda, Villar e Brahim Diaz per la Spagna e Trincão per il Portogallo. Abbiamo tenuto Jules Koundé su cui, nonostante le grandi prestazioni, non avevamo ancora scritto quasi niente.