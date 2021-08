10 foto di Federer per non farvi sentire il tempo che passa

Oggi, domenica 8 agosto, Federer compie 40 anni, e non pensavamo sarebbe mai arrivato questo momento. Non pensavamo, soprattutto, che sarebbe arrivato con Roger ancora in attività, sebbene in condizioni agonistiche precarie, un ginocchio malandato, tangibili promesse di infelicità nel prossimo futuro. Non sappiamo neanche se rimetterà piede in campo, i suoi comunicati dopo la drammatica sconfitta a Wimbledon contro Hubert Hurckacz sono stati lacunosi e contraddittori, forse proprio per lasciarci appesi, col magone che potremmo non rivederlo più. Magari Federer sta aspettando che il mondo si inginocchi (ulteriormente) ai suoi piedi e che lo preghi di non ritirarsi. Nessuno vuole lasciarsi quello come ultimo ricordo di lui in campo: un giocatore lento e impotente, che subisce uno spietato 6-0 sul prato che per lungo tempo è stato il suo giardino di casa.

Unendoci all’augurio di rivederlo in campo in circostanze meno dolorose, festeggiamo i suoi quarant’anni con dieci foto strane che lo riguardano. Abbiamo sfogliato l’album dei ricordi per ritrovare momenti buffi che ci eravamo dimenticati di aver vissuto.