Cosa vi siete persi dalla sosta per le Nazionali

Marcelo Martins Moreno ha 34 anni, i capelli corvini liscissimi e lo sguardo affettatamente intenso da soap opera anni ’80. Sul campo i suoi passi sono pesanti come quelli di un soldato medievale, come se ognuno portasse con sé uno dei capitoli della sua carriera. Partito dall’Oriente Petrolero, una delle due squadre principali di Santa Cruz de la Sierra, nella Bolivia orientale, Marcelo Moreno è passato per Brasile (Vitoria, in Serie C, e Cruzeiro), Ucraina (Shakhtar Donetsk), Germania (Werder Brema), Inghilterra (Wigan) e Cina (dove ha giocato anche per il Wuhan Zall, in Serie B), prima di chiudere il cerchio, di nuovo in Brasile (e di nuovo al Cruzeiro). Nonostante non ci abbia praticamente mai giocato, in Bolivia è venerato come un re. In anni e anni di qualificazioni deprimenti e Copa America senza speranza, Marcelo Moreno non è riuscito a risollevare le sorti della sua squadra ma in qualche modo è riuscito comunque ad accumulare presenze e gol come se la Nazionale boliviana fosse diventato il suo videogioco personale. In queste qualificazioni CONMEBOL ai Mondiali del prossimo anno, nonostante la Bolivia sia penultima ad appena due punti dal fondo della classifica, in testa alla classifica marcatori c’è lui. Non Messi, non Neymar (entrambi a 6 gol segnati), ma Marcelo Martins Moreno, che ha segnato 8 dei 13 gol totali de “La Verde”. Otto gol che gli hanno permesso di superare il precedente capocannoniere all-time della storia della Nazionale boliviana (“El Artista” Joaquin Botero) e che lo piazzano al terzo posto tra i capocannonieri sudamericani nella storia delle qualificazioni mondiali, dietro Messi (27 gol) e Luis Suarez (25). Marcelo Martins, come viene chiamato in Bolivia, per adesso ne ha segnati 20, uno in più di Zlatan Ibrahimovic ed Hernan Crespo.

Un video dei gol di Moreno con la Nazionale, quando in totale erano ancora 24 (oggi sono 27).

Dopo una striscia di 9 partite senza vittorie e con la qualificazione ai Mondiali ormai sfumata, per i tifosi boliviani non è rimasto che vedere se Moreno riuscirà a rendere i suoi record ancora più assurdi. Dopo l’ultima sorprendente vittoria contro il Perù, stanotte si torna a La Paz. A 3637 metri sul livello del mare il Paraguay si ritroverà ad affrontare la privazione d’ossigeno e la mistica del gol dell’ariete boliviano. Come ha detto lo stesso Moreno qualche giorno fa: «L’altezza non giocherà da sola».