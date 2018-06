Hype: Justin Kluivert

La scena la conoscete tutti. Al termine dell’ultima finale di Europa League, mentre i giocatori di Ajax e Manchester United erano in giro per il campo a salutarsi in attesa della premiazione, José Mourinho si avvicina a Justin Kluivert. Con atteggiamento teatrale benedice il talento: «Ti conosco da tanto tempo, da quando avevi una settimana di vita. Stai giocando bene». Forse José è un po’ cinematografico: il vecchio maestro della panchina che al termine di una partita che assegnava una coppa è andato a promettere il destino a un giovane talento avversario, figlio predestinato di un altro grande calciatore.

Kluivert Jr. era in panchina in quella partita, alla fine della sua stagione d’esordio, così come Kluivert Sr. che aveva deciso la finale di Coppa dei Campioni tra Ajax e Milan. Mourinho non è mai stato generoso in questo tipo di complimenti (a differenza di altri colleghi…) e se non altro questo dà più credibilità alle sue parole.

Kluivert ha solo 19 anni ma già un bel pacco di lettere di raccomandazioni di questo tipo, che di solito certificano gli esemplari di una razza superiore di talento, distinta da quelli normali. Lionel Messi in persona avrebbe richiesto il suo acquisto al Barcellona (Messi che ha messo un cuore su Instagram alla sua prima foto a Roma); Goal.com lo ha eletto giovane più promettente del 2018; il padre, Patrick, ha dichiarato che potrà diventare più forte di lui.

Persino il legame di sangue con un ex grande calciatore, più che un motivo di pressione psicologica, sembra un’ulteriore conferma dell’appartenenza a un’aristocrazia calcistica. Per tutte queste ragioni, Justin Kluivert non sembrava un talento alla portata della Roma (né di altre squadre italiane, se è per questo). Su Kluivert sembrava esserci l’interesse di ogni club di prima fascia: Barcellona, Real Madrid, Chelsea, Liverpool, Arsenal e Manchester United (l’uso del condizionale è d’obbligo, dal momento che si tratta di squadre che di solito se vogliono un giocatore a tutti i costi lo prendono).

In primavera, Kluivert e Raiola hanno deciso di non rinnovare il contratto con l’Ajax, in scadenza nel 2019, ed Edwin van der Sar – ceo del club – non l’ha presa bene: «Abbiamo discusso per dieci mesi sul rinnovo, e ora siamo un po’ stufi. Sarà difficile trattenerlo. Il suo agente lo spinge a lasciare il club: è una vergogna, perché non è nostra intenzione cedere giocatori di 18 o 19 anni, non è questa la filosofia dell’Ajax».

Il suo acquisto è stato una grande operazione di Monchi, che da qualche mese stava lavorando ai fianchi Mino Raiola; ma è stata anche una scelta molto consapevole del giocatore e del suo entourage, che ha preferito un gradino intermedio rispetto a un salto troppo grande. Solo pochi mesi fa Kluivert aveva dichiarato: «Il Barcellona è la squadra dei miei sogni. Vorrei arrivarci in almeno sette anni. Ma prima mi piacerebbe giocare in Inghilterra, adoro la Premier».

Se anche Kluivert Sr. aveva dichiarato che era troppo presto per vedere il figlio in una squadra del livello del Barcellona, alla fine devono aver pensato che neanche la Premier League sarebbe stata il contesto ideale per permettergli una crescita graduale. Se la forbice tra l’Eredivisie e gli altri campionati sembra essersi ampliata negli ultimi anni, specie dal punto di vista tattico e atletico, la Serie A gli permetterà un impatto meno traumatico rispetto ai ritmi frenetici del campionato inglese.

E intanto Justin Kluivert è stato accolto a Roma come un imperatore. Ad aspettarlo a Fiumicino c’erano più di 200 tifosi che hanno intonato cori in suo onore. Kluivert – sventolando una sciarpa con scritto “in mezzo ai romanisti” – ha annuito compiaciuto, come chi fa il mestiere del calciatore soprattutto per vivere momenti come quelli.

The scenes at the airport when Justin Kluivert landed in Rome…

pic.twitter.com/5bP2NKCC5t — AS Roma English (@ASRomaEN) 12 giugno 2018

Marchiato a fuoco

Patrick Kluivert ha 4 figli e giocano tutti a calcio. Oltre a Justin, ci sono Ruben, 17 anni, che fa il difensore centrale nell’Amsterdam Football Club; Quincy, 21 anni, terzino destro nel Vitesse; Shane, che dicono sia il più forte di tutti, ha appena 12 anni ed è nella Masia del Barcellona.

Justin, il più basso, fino ai 16 anni non sembrava un predestinato. Mentre i suoi compagni avanzavano di livello nelle selezioni giovanili lui rimaneva bloccato e ogni anno temeva di venir tagliato. Solo quando è entrato nell’U-17 le cose sono cominciate a migliorare e ha realizzato che sarebbe potuto diventare un professionista. Da quel momento, però, tutto ha cominciato ad andare davvero in fretta.

A 17 anni e 255 giorni, Kluivert è riuscito a esordire nell’Ajax (167 giorni prima del padre), contro lo Zwolle. Entrato al posto di Younes, con le prime tre palle che tocca realizza tre dribbling, e col terzo pallone manda anche in porta un compagno in leggero fuorigioco.

Appena iniziato il secondo tempo Kluivert corre sulla sinistra isolato, sembra prendere tempo, poi, appena entrato in area, finta di rientrare sul destro e con l’esterno fa passare la palla a lato del difensore; una volta arrivato sul fondo mette una palla tesa su cui Neres non riesce ad intervenire.

Col passare dei minuti Kluivert viene sempre più verso il centro del campo, chiama palla sui piedi, vuole influenzare il gioco più in profondità. Da una rimessa laterale sulla destra si fa dare il pallone al centro, converge ancora portando palla sul piede debole e poi serve il taglio in area di Neres. A un certo punto prova anche un tiro ambizioso con l’interno del piede, da posizione defilata. Perde qualche pallone, a volte è impreciso nella rifinitura, ma in generale mostra una maturità nelle scelte e un carisma meno impressionante solo della sua qualità tecnica.

Anche ad un occhio ingenuo o superficiale è evidente che non è stato un esordio normale, che Kluivert sembra possedere quella patina di splendore che avvolge i talenti più puri. Al termine della partita, intervistato da NOS, tira fuori il telefono per leggere un messaggio del padre: «Ottima partita. Come ci si sente? Incredibile vero? E questo è solo l’inizio».

I paragoni con il padre non sembrano disturbare Kluivert Jr. Parla volentieri di lui, senza nessuna conflittualità, dice che la carriera del padre può essere solo un vantaggio per la sua: «Mi offre molti consigli. Se un errore è stato già commesso in passato non ricapiterà».

Ricorda quando girovagava negli spogliatoi del Barcellona da piccolissimo a scroccare qualche bibita, e dice di aver capito che tipo di giocatore fosse guardando i suoi video di YouTube.

Peter Bosz, l’allenatore che lo ha lanciato ha dichiarato che «Justin sa come comportarsi nonostante una serie di fattori intorno a lui rendano tutto più difficile. Sta mostrando un grande carattere». Al termine della sua prima stagione Kluivert avrà collezionato 20 presenze e due gol, l’anno dopo è diventato titolare e il 26 novembre, contro il Roda, si è preso la ribalta internazionale con una tripletta che, ancora una volta, non ha niente di normale.

Nella prima rete tocca la palla solo due volte, d’esterno destro prima e di interno sinistro dopo, per poi arrivare al tiro di piatto sul secondo palo. Nel secondo gol Kluivert avanza con una corsa di una leggerezza mercuriale, supera gli avversari in velocità senza neanche accelerare, poi, all’improvviso, lascia partire un tiro di interno destro con una forza insolita che lascia il portiere immobile.

Il terzo gol rilancia, se possibile, il livello di hype, soprattutto per il modo in cui controlla un lancio di 40 metri, lasciando che la palla quasi baci il suo interno sinistro, scendendo a terra con un peso gravitazionale speciale, come fosse a rimbalzo controllato. Poi Kluivert comincia a pettinare la palla con la suola, con un paio di doppi passi manda fuori equilibrio il marcatore e tira di interno sul secondo palo.

Un talento di immediata lettura

Guardando anche solo questi gol è evidente quali sono le qualità per cui la Roma ha deciso di investire su Kluivert. Stiamo parlando di un giocatore con un talento semplice da interpretare: un’ala che ama giocare a piede invertito, puntando sempre l’uomo, rientrando verso il campo per cercare la conclusione o la rifinitura. Un giocatore che vuole ricevere il pallone tra i piedi e giocare in maniera diretta verso la porta. Un’ala, quindi, in teoria perfetta per giocare nel 4-3-3 di Di Francesco.

Kluivert ha una velocità impressionante sui primi passi, che facilita tutto il resto del suo gioco. Prova quasi 6 dribbling ogni 90’ (con più del 50% di riuscita), più di tutti i giocatori della Roma, compresi Perotti ed El Shaarawy, con cui al momento dovrebbe contendersi il posto.

Ma non salta l’uomo solo grazie alla sua esplosività, usa un ampio repertorio di giocate da ala: doppi passi, sterzate col tacco, tocchi di suola, veroniche. Nonostante il suo pedigree calcistico, stiamo comunque parlando di un giocatore che è cresciuto giocando per strada: «Vivevo vicino a un campetto in cemento, dove giocavo a calcio con gli amici e i miei fratelli. Oggi i giovani non giocano molto per strada ed è un peccato. Penso di aver imparato lì le mie abilità di base, è stato molto importante», ha detto Kluivert, riferendosi chissà a quali giovani, considerando che lui è nato nel 1999.

Ciò che però lo rende speciale, la parte del suo gioco che lo separa da una normale ala, è il suo approccio al pallone. Possiede una sensibilità quasi unica per il primo controllo orientato, con cui salta il marcatore diretto oppure sbilancia all’improvviso il gioco verso la porta avversaria. In uno dei suoi ultimi gol con l’Ajax, contro l’AZ, ha raccolto la sponda di Huntelaar dal limite dell’area e con un controllo di tacco destro si è aggiustato la conclusione con il collo sinistro di controbalzo. Un gol che racchiude l’intimità con cui Kluivert tratta il pallone.

Kluivert è un destro naturale ma usa discretamente anche il sinistro, più che altro per avere più imprevedibilità in conduzione o anche per crossare una volta arrivato sul fondo. La leggerezza con cui corre, tocca la palla e passa in mezzo a corpi di difensori inermi ha generato un paragone con Neymar, tirato fuori da Ronald De Boer: «Kluivert ha tutto ciò che ha Neymar. Certo, è ancora troppo presto per confrontarli, ma se mi chiedi a chi assomiglia, io dirò ‘a Neymar’. È quel tipo di giocatore».

Il paragone lascia il tempo che trova ma bisogna pur avere dei modelli. Per questo lo stesso Kluivert non ha respinto il confronto: «Proprio come me, Neymar non è particolarmente alto o forte, ma veloce e agile. Sì, mi riconosco in alcune delle sue qualità. E anche in quello stile di gioco divertente che lo rappresenta. Quindi sì, posso capire i paragoni».

Kluivert tuttavia non è un’ala innamorata della palla fino all’autolesionismo: non è un rifinitore vero e proprio, ma ha buoni tempi di gioco e quando vuole ha un’ottima visione. Dei 5 assist messi insieme quest’anno, solo 1 è arrivato da cross. Quando converge verso il centro ama alzare la testa e cercare il taglio diagonale della punta, o la sovrapposizione profonda del terzino. Il suo gioco dovrebbe quindi incastrarsi in maniera naturale con la spinta offensiva di Kolarov, mentre si sposerà con più difficoltà con quello di Dzeko, più portato a venire incontro che non a tagliare l’area.

I margini di miglioramento di Kluivert, ciò che stabilirà il suo valore futuro, passa comunque tutto da qui: migliorare e rendere il più concreto possibile il rapporto con la porta avversaria, sia in termini di assistenze che di gol segnati.

Van Der Sar ha indicato nel suo istinto per la porta la qualità che più accomuna Justin Kluivert a Patrick Kluivert. Quest’anno ha segnato 11 gol con l’Ajax, è stato il terzo U-20 al mondo per numero di gol segnati. Almeno tre sono arrivati con dei tiri da fuori area sul secondo palo che sembrano ogni volta inattesi: non sembra possibile che un essere umano così piccolo e leggero possa calciare la palla con una tale violenza con l’interno del piede.

Altri gol sono arrivati seguendo bene l’azione, tagliando in area sul lato debole, o accompagnando il gioco con un inserimento centrale: azioni che lasciano sperare per il suo impatto in Serie A. Tira molto, forse ancora troppo – 3 volte ogni 90 minuti, di cui la metà da fuori area, curiosamente lo stesso volume di tiri di Cengiz Ünder – ma non è detto che sia un male in una squadra che ha bisogno dei gol degli esterni.

Nell’Ajax, Kluivert ha fatto vedere il meglio di sé a sinistra, mentre quando è stato impiegato a destra è sembrato spuntato: sembra avere bisogno di mantenere il contatto con la porta per poter dare il meglio. È interessante che la Roma sul mercato stia cercando di prendere anche Hakim Ziyech, che con Kluivert ha formato la catena di sinistra dell’Ajax nella passata stagione. Dagli assist del marocchino, schierato mezzala, sono nati 3 gol dell’olandese.

Con pazienza

Il talento di Kluivert è così appariscente che viene istintivo aspettarsi da subito grandi cose da lui. Ma l’impatto con i ritmi e il livello tattico della Serie A italiana potrebbe però essere problematico, innanzitutto dal punto di vista fisico: Kluivert è alto poco più di un metro e 70 e negli spazi e nei tempi rilassati della Eredivisie raramente veniva messo in difficoltà dal punto di vista atletico.

In Olanda quasi sempre riusciva a ricevere fronte alla porta, quando tutta la parte più deficitaria del suo gioco era già mascherata. In Serie A dovrà imparare a giocare col marcatore addosso, a ricevere in zone centrali tenendo a bada i marcatori prima col corpo e solo dopo con i piedi.

In questo lavoro sarà certo agevolato dal grande primo controllo, e dal suo bagaglio tecnico in generale, ma dovrà imparare ad accordare la sua tensione mentale a un calcio che non gli lascerà spazio a nessuna rilassatezza. Specie in un contesto come la Roma, che chiede ai suoi giocatori sempre grandi sforzi individuali per far avanzare il pallone. La Serie A farà presto a prendergli le misure, a cercare di contenere i suoi rientri sul piede forte, a raddoppiare i suoi isolamenti in fascia, e a quel punto potremo vedere se la grandezza calcistica di Kluivert è così grande da prescindere dal contesto.

Le cose che sa fare sono evidenti, ma la differenza la farà se riuscirà a farle anche ad alto livello. Già nella stagione appena conclusa è stato criticato per aver giocato male nelle partite più importanti, segnando solo contro avversari di media-bassa classifica. Dopo un’opaca prestazione contro il Vitesse ha ammesso: «Devo mostrare qualcosa di più in queste partite. E voglio farlo a partire dalle prossime gare e dal prossimo anno. Io voglio essere un giocatore che si porta la squadra sulle spalle».



In questo video, intitolato enfaticamente “Il ragazzo dell’Ajax che diventerà Re”, diverse leggende tessono le sue lodi.

Ogni volta che ne ha l’occasione, Kluivert ci tiene a mostrare una mentalità 100% dedication stonata per un giovane di 19 anni – ma che è normale per i calciatori di Mino Raiola, a cui vengono regalate biografie di grandi sportivi sin da piccoli, così da trasmettergli l’importanza della narrazione personale.

Nonostante Kluivert indichi Messi come il giocatore più forte al mondo, dice di trarre grande ispirazione da Cristiano Ronaldo: «È uno che vive per il suo sport, ed è quello che sto cercando di fare. Quello che fai in campo riflette sempre i sacrifici che fai fuori».

Sarà interessante vedere come reagirà a una piazza che non fa sconti, capace di esaltare i talenti che si sono dimostrati più solidi (Rudiger, Ünder, Strootman, Nainggolan) e di stritolare quelli mentalmente più impreparati (Iturbe, Gerson, Schick, almeno per ora).

Da parte sua, con l’acquisto di Kluivert, la Roma ha confermato la strategia societaria che la guida sin dall’arrivo della proprietà americana: acquistare giovani in rampa di lancio da poter valorizzare per portarli a giocare a un livello ancora più alto, realizzando magari una plusvalenza.

Manca ancora tutta la parte di mercato in uscita, e bisognerà vedere quale giocatore, tra Perotti ed El Shaarawy, si deciderà di mettere al fianco di un talento enorme ma ancora estremamente grezzo. Quale sarà la strategia di Di Francesco per inserire gradualmente un giovane che avrà i riflettori addosso sin dal primo giorno?

«Le cose stanno andando veloci. Io stesso sono sorpreso dei passi che sono stato capace di fare in così breve tempo» aveva dichiarato un anno fa, prima di rifiutare il rinnovo con l’Ajax, prima di passare – per 20 milioni di euro – a una squadra che giocherà la Champions League. Prima di diventare uno dei giocatori più attesi del prossimo campionato di Serie A.